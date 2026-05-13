Nieuwe aanpak: operatie blindedarmontsteking bij kinderen vaak niet nodig

Kinderen met een simpele blindedarmontsteking hoeven in veel gevallen niet meer geopereerd te worden. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Amsterdam UMC in vijftien Nederlandse ziekenhuizen. Artsen onderzochten driehonderd kinderen: de ene helft werd geopereerd, de andere helft kreeg antibiotica via een infuus.

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de kinderen die antibiotica kregen binnen een jaar geen operatie meer nodig had. Bij ongeveer drie op de tien kinderen werkte de behandeling uiteindelijk niet goed genoeg of kwam de ontsteking later terug. Toch zien onderzoekers antibiotica nu als een serieus alternatief voor een operatie.

Minder pijn na behandeling met antibiotica

Volgens de onderzoekers waren er ongeveer evenveel complicaties bij beide behandelingen. Kinderen die geopereerd werden, hadden gemiddeld wel meer pijn en gebruikten vaker pijnstillers. Een operatie onder narcose brengt bovendien altijd risico's met zich mee.

De groep die antibiotica kreeg, lag gemiddeld iets langer in het ziekenhuis. Dat komt doordat de medicijnen via een infuus worden toegediend. Kinderchirurg en hoofdonderzoeker Ramon Gorter denkt dat artsen en ouders hierdoor straks meer keuze krijgen. "Omdat het aantal complicaties in beide groepen ongeveer gelijk was, vormen antibiotica dus een volwaardig alternatief voor een operatie", zeggen de onderzoekers.

Oude ideeën over blindedarm veranderen

Volgens Gorter is het beeld van blindedarmontsteking de afgelopen jaren veranderd. "Vroeger dachten we dat een blindedarmontsteking uiteindelijk altijd leidt tot een gaatje in de blindedarm, een perforatie." Nieuwe onderzoeken laten zien dat dit bij milde ontstekingen lang niet altijd gebeurt.

Ook het idee dat de blindedarm nutteloos zou zijn, staat steeds meer ter discussie. Onderzoekers denken inmiddels dat de appendix mogelijk helpt bij het bewaren van goede bacteriën in de darmen en zo een rol speelt bij het afweersysteem.