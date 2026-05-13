Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nieuwe aanpak: operatie blindedarmontsteking bij kinderen vaak niet nodig

Nieuwe aanpak: operatie blindedarmontsteking bij kinderen vaak niet nodig

Zorg

Vandaag, 06:55

Link gekopieerd

Kinderen met een simpele blindedarmontsteking hoeven in veel gevallen niet meer geopereerd te worden. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Amsterdam UMC in vijftien Nederlandse ziekenhuizen. Artsen onderzochten driehonderd kinderen: de ene helft werd geopereerd, de andere helft kreeg antibiotica via een infuus.

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de kinderen die antibiotica kregen binnen een jaar geen operatie meer nodig had. Bij ongeveer drie op de tien kinderen werkte de behandeling uiteindelijk niet goed genoeg of kwam de ontsteking later terug. Toch zien onderzoekers antibiotica nu als een serieus alternatief voor een operatie.

Minder pijn na behandeling met antibiotica

Volgens de onderzoekers waren er ongeveer evenveel complicaties bij beide behandelingen. Kinderen die geopereerd werden, hadden gemiddeld wel meer pijn en gebruikten vaker pijnstillers. Een operatie onder narcose brengt bovendien altijd risico's met zich mee.

De groep die antibiotica kreeg, lag gemiddeld iets langer in het ziekenhuis. Dat komt doordat de medicijnen via een infuus worden toegediend. Kinderchirurg en hoofdonderzoeker Ramon Gorter denkt dat artsen en ouders hierdoor straks meer keuze krijgen. "Omdat het aantal complicaties in beide groepen ongeveer gelijk was, vormen antibiotica dus een volwaardig alternatief voor een operatie", zeggen de onderzoekers.

Oude ideeën over blindedarm veranderen

Volgens Gorter is het beeld van blindedarmontsteking de afgelopen jaren veranderd. "Vroeger dachten we dat een blindedarmontsteking uiteindelijk altijd leidt tot een gaatje in de blindedarm, een perforatie." Nieuwe onderzoeken laten zien dat dit bij milde ontstekingen lang niet altijd gebeurt.

Ook het idee dat de blindedarm nutteloos zou zijn, staat steeds meer ter discussie. Onderzoekers denken inmiddels dat de appendix mogelijk helpt bij het bewaren van goede bacteriën in de darmen en zo een rol speelt bij het afweersysteem.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.