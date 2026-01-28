Volg Hart van Nederland
'Jonge vrouwen steeds vaker naar buitenland voor extreme buikoperaties'

Vandaag, 11:04

Steeds meer jonge vrouwen met 'onverklaarbare' buikklachten gaan naar buitenlandse artsen. Ze voelen zich in Nederland niet serieus genomen. Daarom wijken ze vaker uit naar commerciële klinieken over de grens voor extreme en dure operaties. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NOS Stories.

Het gaat onder andere om patiënten die zeggen niet te kunnen eten vanwege misselijkheid, buikpijn of overgeven. Veel van deze vrouwen schrijven hun klachten toe aan zeldzame aandoeningen. In Nederland vinden de vrouwen dat ze hiervoor niet de juiste behandelingen of diagnoses krijgen en horen bijvoorbeeld dat hun klachten "tussen de oren" zouden zitten. Hierdoor wijken ze uit naar andere landen.

Eerder riepen chirurgen op om je bij bijvoorbeeld botbreuken die oploopt op vakantie, toch in Nederland te laten opereren en niet in het buitenland:

Sociale media speelt een grote rol in het besluit om naar het buitenland te gaan. Patiënten wijzen elkaar op mogelijkheden in andere landen. Zo lieten tientallen Nederlanders zich afgelopen jaren behandelen door een Spaanse chirurg. Hij opereerde een deel van de patiënten aan een aandoening die ze volgens Nederlandse artsen niet hebben.

Complicaties

Nederlandse experts waarschuwen voor de gevolgen van ingrepen in het buitenland, zoals het afsterven van stukken darm of infecties in de bloedbaan. Bij terugkomst zijn meerdere patiënten voor hun complicaties toch nog in een Nederlands ziekenhuis behandeld. Artsen krijgen daarnaast vaak ook geen overdracht van hun collega's uit het buitenland, dus weten niet wat er precies gedaan is.

Zo past een arts in het buitenland onder meer de route van de darm aan, verwijdert preventief de blinde darm of verplaatst een nier. Ingrepen die in Nederland ondenkbaar zouden zijn vanwege gebrek aan wetenschappelijk bewijs.

Door Redactie Hart van Nederland

