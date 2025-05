Honderden Nederlanders laten gratis lever testen: 'Voor velen een wake-upcall'

De gratis levertest in de Amsterdamse RAI heeft afgelopen week zo’n 850 mensen getrokken. De actie, onderdeel van het Europese levercongres EASL, leidde tot lange wachtrijen en veel belangstelling. Volgens arts Bart Takkenberg van Amsterdam UMC bewijst het dat mensen wél willen weten hoe het met hun lever gesteld is.

Deelnemers konden zich sinds dinsdag laten scannen met een zogenaamde fibroscan. Binnen vijf minuten meet dit apparaat of de lever vervet of beschadigd is. “Je wil er al bij zijn als er alleen nog maar leververvetting met beginnende littekenvorming is”, zegt Takkenberg. “Dan kun je mensen erop wijzen wat er aan de hand is in hun lichaam en welke invloed ze hier zelf op hebben.”

Hoeveel mensen een afwijkende uitslag kregen, wordt komende week duidelijk. De European Association for the Study of the Liver (EASL) schat dat in Europa één op de vier mensen verhoogde vetwaarden in de lever heeft. In Nederland stijgt het aantal gevallen van leverkanker, onder meer door overgewicht en alcoholgebruik.

In een eerder verhaal bij Hart van Nederland vertelde Nicko van Straaten (65) hoe hij ternauwernood aan de dood ontsnapte door leververvetting. Lees zijn verhaal hier.

Hart van Nederland/ANP