Leververvetting werd Nicko bijna fataal: 'Meesten weten niet dat ze het hebben'

Bij de Amsterdamse RAI kunnen mensen deze week naar binnen lopen voor een gratis levertest. En dat is hard nodig, want miljoenen Nederlanders lopen rond met een vervette lever, vaak zonder dat ze het weten. En dat kan grote gevolgen hebben.

Voor Nicko van Straaten (65) uit Hellevoetsluis was het een kwestie van leven of dood. "Het is verraderlijk. Het begint met je niet lekker voelen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Je gaat je rotter voelen en raakt sneller moe." De internist en de Maag-Darm-Leverarts vonden niet direct het probleem bij de lever. "Ondertussen ging het slechter en slechter."

Levensbedreigend

Toen kwam uiteindelijk de boodschap: Nicko moest er rekening mee houden dat problemen met de lever, veroorzaakt door leververvetting, konden zorgen dat hij snel kwam te overlijden. "Dat is heftig wel. Ze constateerden ook nog twee kankercellen in de lever en een zwelling. Ze konden niks meer voor me doen."

Maar toen kwam het verlossende belletje: "Twee weken voordat het eigenlijk afgelopen zou zijn, kreeg ik te horen dat er een transplantatielever beschikbaar was." Uiteindelijk heeft dat zijn leven gered. "In de laatste fase speelde ook nog of mogelijk mijn jongste zoon een deel van zijn lever kon afstaan. Dat vond ik heel moeilijk, want voor hem is dat een hele zware operatie. Gelukkig is het niet zover gekomen."

1:18 Directeur MDL Fonds: 'Je hebt je lever ongelooflijk hard nodig'

Gratis levertest

Om te voorkomen dat mensen hetzelfde overkomt als Nicko, kunnen mensen deze week gratis een levertest doen bij de RAI (zie bovenstaande video). De actie is een initiatief van het MDL Fonds. Met een snelle fibroscan kunnen artsen binnen vijf minuten zien hoe gezond je lever is. De uitslag volgt al tien minuten later.

Naar schatting hebben ongeveer vier miljoen Nederlanders leververvetting. "En de meeste mensen weten niet dat ze het hebben", zegt Mariël Croon, directeur van het MDL-Fonds. Door te veel alcohol, overgewicht en slecht eten groeit het risico op leververvetting. Uiteindelijk kan leververvetting leiden tot leverontsteking, levercirrose of leverkanker.

'Geen zooitje van maken'

Het is niet precies duidelijk hoe Nicko aan leververvetting kwam. "Ik heb nooit gerookt, alcohol gedronken of drugs gebruikt. Ik houd wel heel erg van koken en eten. Ik at een hele zak chips, een hele doos koekjes of een hele reep chocolade", zegt hij. Inmiddels leeft hij veel bewuster. Hij sport en eet gezonder. "Je kunt er zo veel aan doen, dat wist ik niet in die tijd."

"Ik heb een tweede kans gekregen. Het zou niet respectvol zijn als ik er een zooitje van zou maken." Zijn boodschap is helder: "Ik heb best heel veel ellende gehad. Ik wens mensen dat absoluut niet toe."