Gevaarlijke stoffen gevonden in zeker vijf libidoverhogende middelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor vijf libidoverhogende middelen. Het gaat om LibiForMe, Mr Stiff (in vloeibare vorm en als capsules), Night Longer Mixed Herbal Blend en Ayibogan Natural.

Volgens de NVWA "blijkt uit laboratoriumonderzoek dat deze middelen sildenafil, tadalafil en morphardenafil bevatten." De stoffen brengen ernstige gezondheidsrisico's met zich mee, aldus de NVWA. Zo zouden ze als bijwerking pijn op de borst kunnen veroorzaken of een versnelde hartslag, hoofdpijn, maagklachten, spierpijn, duizeligheid en wazig zien.

"In combinatie met bepaalde geneesmiddelen voor hartpatiënten kunnen deze stoffen zorgen voor een lage bloeddruk. Wie het middel heeft gebruikt en bijwerkingen ervaart, moet een arts raadplegen."

De middelen zijn verkrijgbaar op verschillende websites. De NVWA adviseert om deze middelen niet te kopen en niet te gebruiken.