Sterker door therapie: jonge stellen kiezen voor verbinding in plaats van opgeven

Relatietherapie is allang geen laatste redmiddel meer. Vooral jonge stellen trekken steeds eerder aan de bel als het wringt in de relatie. In tien jaar tijd is het aantal relatie- en gezinstherapeuten in Nederland meer dan verdubbeld. Jongvolwassenen vormen een opvallend groot deel van de nieuwe cliënten.

Volgens relatietherapeut Joey Steur zien we daarmee een duidelijke trendverschuiving. "Ze willen het goed doen", vertelt zij aan Hart van Nederland. "En daar schakelen ze gewoon hulp bij in. Vroeger kwam je pas als het echt niet meer ging, als er bijvoorbeeld kinderen waren. Nu zie ik stellen van eind twintig of begin dertig die zeggen: we willen niet stoppen, maar leren hoe we dit samen goed doen."

'Sterker dan ooit'

Feikje en Rik uit Voorthuizen zijn beiden begin dertig, elf jaar getrouwd en inmiddels uit relatietherapie. "We hebben het zwaar gehad", zegt Feikje. "Zes jaar geleden dachten we: dit gaan we niet redden zonder hulp. We wilden niet opgeven, maar kwamen er niet uit. En toen kwam corona erbij, we zaten op elkaars lip."

Ze begonnen bij een coach, maar dat werkte averechts. "We dachten echt: misschien horen we gewoon niet bij elkaar." Pas toen ze met een ervaren relatietherapeut in gesprek gingen, kwam er beweging. "Zij prikte zo eenvoudig door dingen heen, dat ik meteen dacht: jij weet wat je doet."

Na twee jaar therapie is hun relatie sterk veranderd. "Ik heb geleerd hoe ik met mijn emoties omga. Rick heeft leren praten over wat hij voelt. Dat was hij nooit gewend. Nu voelen we ons veilig bij elkaar. En ik zoek ook niet meer naar perfectie."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Klaar met swipen

Vooral in steden is de vraag naar relatietherapie groot. Volgens Steur is dat geen toeval: "Mensen zijn daar individualistischer gaan leven. Je kunt alles online regelen, inclusief een nieuwe date. Maar die overvloed maakt ook moe." Veel jongeren zijn klaar met eindeloos swipen, vertelt ze. Ze willen geen oppervlakkigheid meer, maar echt contact.

"De eerste fase van een relatie, waarin alles vanzelf lijkt te gaan, duurt volgens haar meestal tussen de 9 en 18 maanden. Daarna komt de periode waarin het schuurt, waarin je elkaars kwetsbaarheden tegenkomt. En dan zeggen veel mensen: hoe houden we dit vast?"

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Ook de coronatijd heeft volgens haar invloed gehad: "Wandeldates, minder romantiek, veel meer praktische omgang. Dat werkt door in hoe we liefde beleven. Het beeld dat social media schetst van perfecte relaties helpt daar niet bij."

Schaamte voorbij

Liefdesexpert Marie-José ziet vooral bij jongere generaties een grotere openheid. "Het taboe op hulp is echt aan het verdwijnen. Waar je vroeger dacht: 'Een therapeut? Dan ben ik kapot', is het nu juist een teken van bewustzijn. Je laat zien dat je bezig bent met jezelf en je relatie."

Toch merkt ze dat veel jongeren het lastig vinden om te oefenen in echte verbinding. "Ze zijn opgegroeid met schermen. Dat betekent minder ervaring met direct contact, met afwijzing of conflict. Daar hebben ze simpelweg minder mee geoefend. Dus als het schuurt in een relatie, weten ze soms niet goed wat ze daarmee aan moeten."

Daarnaast ziet ze dat sommige jongeren lang blijven hangen in hun eerste liefde, zelfs als die relatie eigenlijk niet meer past. "Ze denken: het was toch niet zó slecht? Maar ze beperken zichzelf, omdat ze bang zijn om te falen of iemand te verliezen."