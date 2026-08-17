Fout met infuus werd Jack (78) fataal, zoon Benjamin zoekt antwoorden

De 78-jarige Jack zou na een ziekenhuisbehandeling in december 2023 gewoon naar huis kunnen, maar door een infuusfout ging het vreselijk mis. De verkeerde slang werd aangesloten en er kwam zuurstof op verkeerde plekken in zijn lichaam. Jack overleed 40 seconden later. Een groot verdriet voor zijn zoon Benjamin (43), die nu maar wat graag de onderste steen boven wil hebben.

Al ruim twee jaar zoekt Benjamin uit Delft naar antwoorden op zijn vragen. Naar eigen zeggen geeft het ziekenhuis te weinig prijs. Daarom heeft hij nu de hulp van advocaat Martin de Witte van het Rotterdamse Forza Advocaten ingeschakeld.

"Het voelt alsof ik continu word tegengehouden", vertelt Benjamin aan Hart van Nederland. "Het gaat me niet om het geld, maar ik wil excuses. Het is voor mijn verwerking heel belangrijk, dan kan ik het boek sluiten. En ik wil dat niemand hetzelfde overkomt."

Excuses

Benjamin is samen met zijn advocaat een civiele procedure gestart om zo getuigenverhoren af te dwingen, want ze vinden dat niet alle mogelijke betrokkenen bij de zaak zijn gehoord. "Het is heel triest dat hij, als zoon, hier zo achteraan moet", vertelt advocaat De Witte. "Medische fouten worden nou eenmaal gemaakt, maar je moet er als ziekenhuis voor zorgen dat je daar open en transparant over bent."

Volgens beiden had het veel sneller gemoeten en gekund. "Het ziekenhuis heeft vertraagd, informatie niet gegeven en ook geen namen willen geven van mensen die betrokken waren bij de zorgverlening", aldus De Witte. Benjamin hoopt dat het ziekenhuis uiteindelijk met excuses komt. "Dat ze toegeven dat de slangetjes verkeerd zaten. Ik hoef niet te weten wie het gedaan heeft, maar geef het gewoon netjes toe."