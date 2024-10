Patiënten: steeds vaker fouten in het ziekenhuis

Een kwart van de mensen die de afgelopen twee jaar voor behandeling in een ziekenhuis of kliniek waren, merkte dat er iets niet goed ging, of bijna. Dat maakt Patiëntenfederatie Nederland op uit de resultaten van onderzoek onder 7860 leden van het eigen Zorgpanel.

In 2021 deed de federatie ook een dergelijk onderzoek, toen was er sprake van 21 procent die een dergelijke constatering deed.

Het gaat vooral om het toedienen van medicijnen waarvoor een patiënt allergisch is, ongunstige combinaties van middelen, slechte overdracht van informatie door hulpverleners en late diagnoses door het niet goed ingaan op klachten. Bij 18 procent van de mensen bij wie iets dergelijks gebeurde, zou dit permanent lichamelijk letsel hebben opgeleverd.

Bekijk hierboven het verhaal van Ine, die ongeneeslijk ziek is geworden door een fout in het ziekenhuis.

Uitwisseling van gegevens

"Ik weet dat zorgverleners hun uiterste best doen om fouten te vermijden. Maar ik ben ervan overtuigd dat we heel veel fouten die uit ons onderzoek naar voren komen, kunnen voorkomen door op een andere en betere manier met elkaar te werken", aldus directeur Arthur Schellekens.

Communicatie en gegevensuitwisseling moeten beter, aldus de federatie opnieuw. "Het gebeurt te vaak dat essentiële medische gegevens van patiënten niet op tijd of compleet beschikbaar zijn voor zorgverleners, zeker als het gaat om medicijngebruik, allergieën en in spoedsituaties", vervolgt Schellekens.

Zijn organisatie wil al langer dat het systeem van toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens verandert. Nu mogen die alleen worden uitgewisseld als de patiënt toestemming geeft, maar de federatie ziet liever dat het altijd mag behalve als de patiënt niet akkoord gaat.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP