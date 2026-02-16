Fors minder baby's op ic door RS-virus na nieuwe prik

Er is in één jaar tijd een daling van 75 procent te zien in het aantal baby's op de intensive care met het RS-virus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Sinds afgelopen najaar kunnen baby's een inenting krijgen tegen het virus.

Het RS-virus kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken en is vooral voor jonge baby's gevaarlijk. Vorig jaar kwam de zorg voor kinderen onder druk te staan door het virus. Er lagen toen 178 baby's met het RS-virus op de intensive care. Dit jaar liggen er 43 baby's op de ic. Een daling van 75 procent.

Nicole Kok uit Harderwijk kreeg de schrik van haar leven toen ze haar baby Romy doodziek aantrof in bed. Ze bleek besmet te zijn met het RS-virus:

1:50 Moeder Nicole kreeg de schrik van haar leven: Baby Romy (1) doodziek door RS-virus

Inenting

Sinds vorig jaar kunnen ouders ervoor kiezen om hun baby te laten inenten tegen dit virus, waardoor je baby een half jaar beschermd is. De afgelopen maanden heeft ongeveer driekwart van de baby's de prik gehad, zegt het RIVM. Het precieze effect van de inenting wordt de komende tijd verder onderzocht.