Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Fors minder baby's op ic door RS-virus na nieuwe prik

Fors minder baby's op ic door RS-virus na nieuwe prik

Zorg

Vandaag, 10:13

Link gekopieerd

Er is in één jaar tijd een daling van 75 procent te zien in het aantal baby's op de intensive care met het RS-virus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Sinds afgelopen najaar kunnen baby's een inenting krijgen tegen het virus.

Het RS-virus kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken en is vooral voor jonge baby's gevaarlijk. Vorig jaar kwam de zorg voor kinderen onder druk te staan door het virus. Er lagen toen 178 baby's met het RS-virus op de intensive care. Dit jaar liggen er 43 baby's op de ic. Een daling van 75 procent.

Nicole Kok uit Harderwijk kreeg de schrik van haar leven toen ze haar baby Romy doodziek aantrof in bed. Ze bleek besmet te zijn met het RS-virus:

Moeder Nicole kreeg de schrik van haar leven: Baby Romy (1) doodziek door RS-virus
1:50

Moeder Nicole kreeg de schrik van haar leven: Baby Romy (1) doodziek door RS-virus

Inenting

Sinds vorig jaar kunnen ouders ervoor kiezen om hun baby te laten inenten tegen dit virus, waardoor je baby een half jaar beschermd is. De afgelopen maanden heeft ongeveer driekwart van de baby's de prik gehad, zegt het RIVM. Het precieze effect van de inenting wordt de komende tijd verder onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Eerste baby’s ingeënt tegen RS-virus, artsen hopen op minder ic-druk
Eerste baby’s ingeënt tegen RS-virus, artsen hopen op minder ic-druk
Nieuwe RS-virusprik vanaf september beschikbaar voor jonge baby’s
Nieuwe RS-virusprik vanaf september beschikbaar voor jonge baby’s

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.