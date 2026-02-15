Schurft vastgesteld in Flevoziekenhuis, patiënt geïsoleerd

Bij een patiënt in het Flevoziekenhuis in Almere is begin deze week schurft geconstateerd. Dat laat het ziekenhuis weten op de eigen website.

Om verdere verspreiding tegen te gaan, zijn direct maatregelen genomen "volgens de landelijke richtlijnen". De patiënt wordt in isolatie verzorgd. Medewerkers en patiënten die contact hebben gehad, krijgen telefonisch of per brief bericht. De besmette persoon lag op de afdeling oncologie/hematologie.

Heleen Rijfers en Marc de Hundt weten maar al te goed wat een schurftbesmetting betekent:

2:06 Schurft bezig aan enorme opmars, vrees voor grote uitbraken

Gangetjes in de huid

Schurft zorgt voor wondjes en hevige jeuk. De ziekte is besmettelijk, maar niet gevaarlijk en goed te behandelen. De klachten ontstaan door een parasiet die kleine gangetjes in de huid maakt en daar eitjes legt.

Volgens het ziekenhuis zijn er geen andere besmettingen vastgesteld. Bezoekers en andere patiënten lopen geen risico en kunnen veilig naar het ziekenhuis komen.