Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Schurft vastgesteld in Flevoziekenhuis, patiënt geïsoleerd

Schurft vastgesteld in Flevoziekenhuis, patiënt geïsoleerd

Zorg

Vandaag, 07:40

Link gekopieerd

Bij een patiënt in het Flevoziekenhuis in Almere is begin deze week schurft geconstateerd. Dat laat het ziekenhuis weten op de eigen website.

Om verdere verspreiding tegen te gaan, zijn direct maatregelen genomen "volgens de landelijke richtlijnen". De patiënt wordt in isolatie verzorgd. Medewerkers en patiënten die contact hebben gehad, krijgen telefonisch of per brief bericht. De besmette persoon lag op de afdeling oncologie/hematologie.

Heleen Rijfers en Marc de Hundt weten maar al te goed wat een schurftbesmetting betekent:

Schurft bezig aan enorme opmars, vrees voor grote uitbraken
2:06

Schurft bezig aan enorme opmars, vrees voor grote uitbraken

Gangetjes in de huid

Schurft zorgt voor wondjes en hevige jeuk. De ziekte is besmettelijk, maar niet gevaarlijk en goed te behandelen. De klachten ontstaan door een parasiet die kleine gangetjes in de huid maakt en daar eitjes legt.

Volgens het ziekenhuis zijn er geen andere besmettingen vastgesteld. Bezoekers en andere patiënten lopen geen risico en kunnen veilig naar het ziekenhuis komen.

Door ANP

Lees ook

Schurft rukt op: steeds vaker in crèches en verpleeghuizen
Schurft rukt op: steeds vaker in crèches en verpleeghuizen
Besmettelijke MRSA-bacterie gaat rond onder studenten, zo bescherm je jezelf
Besmettelijke MRSA-bacterie gaat rond onder studenten, zo bescherm je jezelf
Patiënt met zeer besmettelijke schurft in Gronings ziekenhuis
Patiënt met zeer besmettelijke schurft in Gronings ziekenhuis

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.