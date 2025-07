Besmettelijke MRSA-bacterie gaat rond onder studenten, zo bescherm je jezelf

In de Randstad zijn meerdere studenten de afgelopen maanden besmet geraakt met de MRSA-bacterie. Hoe gevaarlijk dat is, en of we ons zorgen moeten maken, lees je in dit artikel.

Wat is MRSA en hoe gevaarlijk is het?

MRSA staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus, een variatie van een veelvoorkomende huidbacterie. Deze bacterie leeft op huid en slijmvliezen, bijvoorbeeld in de neus. Soms zit de bacterie volgens het RIVM ook in de keel, darmen of urine.

MRSA staat bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’ omdat ze vaak voorkomt in zorginstellingen. Wat deze bacterie extra verraderlijk maakt, is dat ze resistent is tegen de meeste gangbare antibiotica. Daardoor is een infectie lastig te behandelen.

De bacterie hoeft niet tot een infectie te leiden en kun je vaak vanzelf weer kwijtraken, meldt het RIVM. Voor gezonde mensen is MRSA meestal niet gevaarlijk, maar bij mensen met een verminderde afweer, zoals zieken, ouderen of mensen met wonden, kan het in zeldzame gevallen leiden tot ernstige infecties zoals bloedvergiftiging, longontsteking of botinfectie.

Ook kan de bacterie een ontsteking zoals krentenbaard of een steenpuist veroorzaken.

Hoe raak je besmet en hoe voorkom je verspreiding?

MRSA verspreidt zich via direct huid-op-huidcontact, besmette oppervlaktes en in sommige gevallen via wondvocht of huidschilfers.

Was regelmatig je handen met water en zeep, zeker na toiletgebruik of voor het eten. Gebruik schone handdoeken en vermijd huidcontact als je mogelijk drager bent.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Omdat de bacterie resistent is tegen veel antibiotica is de behandeling een intensief traject, aldus het RIVM. "Hoe moeilijk dit is hangt af van het ziektebeeld en voor welke antibiotica de MRSA allemaal nog meer resistent is."

Vaak is er toch nog wel alternatieve antibiotica te vinden die wel werkt. "Het kan dan soms nodig zijn dat je voor behandeling wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dat hangt mede af van of je de antibiotica zelf kan innemen, of dat de dokter dit moet toedienen via een infuus."

Wat weten we over besmettingen onder studenten?

De bacterie heeft de afgelopen maanden toegeslagen onder studenten in de Randstad. In onder andere Delft zijn besmettingen vastgesteld, laat de GGD Haaglanden weten. De GGD adviseert studenten voorlopig om niet deel te nemen aan activiteiten waarbij huid-op-huidcontact voorkomt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportwedstrijden, knuffelen of andere intensieve sociale interactie waarbij de bacterie zich snel kan verspreiden.

Hoeveel studenten precies besmet zijn geraakt, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het gaat om meerdere gevallen in verschillende steden binnen de Randstad.