MRSA-bacterie rukt op onder jongeren: 'Vermijd huid-op-huidcontact'

De besmettelijke MRSA-bacterie heeft de afgelopen maanden toegeslagen onder studenten in de Randstad. In onder andere Delft zijn besmettingen vastgesteld, laat de GGD Haaglanden weten. De bacterie verspreidt zich vooral door direct huidcontact of via wondvocht.

MRSA staat bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’ omdat ze vaak voorkomt in zorginstellingen. Wat deze bacterie extra verraderlijk maakt, is dat ze resistent is tegen de meeste gangbare antibiotica. Daardoor is een infectie lastig te behandelen.

Gevaar voor mensen met verzwakte afweer

Hoewel gezonde mensen meestal weinig merken van een besmetting, vormt de bacterie wél een serieus gevaar voor mensen met een verzwakte afweer. Denk bijvoorbeeld aan ouderen of mensen die al ziek zijn. Voor die groepen kan een infectie flinke gevolgen hebben.

De GGD adviseert studenten voorlopig om niet deel te nemen aan activiteiten waarbij huid-op-huidcontact voorkomt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportwedstrijden, knuffelen of andere intensieve sociale interactie waarbij de bacterie zich snel kan verspreiden.

Hoeveel studenten precies besmet zijn geraakt, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het gaat om meerdere gevallen in verschillende steden binnen de Randstad.

De gezondheidsdienst doet onderzoek naar de bron van de besmettingen en bekijkt of aanvullende maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding tegen te gaan.

