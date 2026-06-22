Voor het eerst euthanasie verleend aan kind onder 12 jaar in Nederland

Voor het eerst is het leven actief beëindigd van een ongeneeslijk ziek kind. Dat meldt minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, VVD) aan de Kamer. Sinds 2 jaar mag in overleg met de ouders euthanasie verleend worden bij kinderen tussen 1 en 12 jaar die ondragelijk en uitzichtloos lijden. De verwachting was toen dat het jaarlijks om vijf tot tien kinderen zou gaan.

De 'Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar' kreeg de melding eind vorig jaar binnen. De commissie heeft de zaak inmiddels behandeld en haar oordeel aan het Openbaar Ministerie laten weten. Dat moet oordelen of de arts volgens de wet heeft gehandeld.

De 81-jarige vader van Lilian Körver overleed vorig jaar in een hospice. Niet door euthanasie, maar omdat hij bewust stopte met eten en drinken. Zijn grote wens was daarom om rustig in te slapen. Maar die wens werd door de strenge wet niet ingewilligd. Zijn dochter vertelt erover in de onderstaande video.

2:08 Lilians vader stopte met eten en drinken, maar: 'Hij verdiende een waardige dood'

Het oordeel van de Beoordelingscommissie geldt als "zwaarwegend" voor het OM en zal binnenkort worden gepubliceerd, aldus Hermans. Volgens de regels gaat het om kinderen voor wie geen redelijke mogelijkheid bestaat het lijden weg te nemen. Ook moet de verwachting zijn dat het kind binnen afzienbare tijd zal overlijden.

Uitzonderlijke en uitzichtloze gevallen

België was in 2014 het eerste land waar euthanasie voor alle minderjarigen mogelijk werd. 2 jaar later kwam naar buiten dat voor het eerst een minderjarige euthanasie had gekregen. Alleen in uitzonderlijke en uitzichtloze gevallen mag het worden toegepast. De minderjarige moet oordeelsbekwaam zijn, ondragelijk lijden en herhaaldelijk om euthanasie hebben gevraagd.

De Beoordelingscommissie meldt verder dat er vorig jaar drie late zwangerschapsafbrekingen zijn gemeld. In alle gevallen heeft de arts volgens de regels gehandeld.