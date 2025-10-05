Lilians vader kreeg geen euthanasie, daarom stopte hij met eten en drinken

De 81-jarige vader van Lilian Körver overleed dit voorjaar in een hospice. Niet door euthanasie, maar omdat hij bewust stopte met eten en drinken. Jarenlang kampte hij met pijn, slapeloze nachten en het verwerken van een zwaar verleden. Zijn grote wens was daarom om rustig in te slapen. Maar die wens werd door de strenge wet niet ingewilligd.

"Hij had alles op papier gezet, maar toch mocht het niet. Uiteindelijk is hij gestorven van de dorst. Dat gun je niemand", vertelt Lilian geëmotioneerd aan Hart van Nederland. Haar hele verhaal is in de video bovenaan te zien.

Versoepelen euthanasiewet

Wat Lilian met haar vader meemaakte, staat niet op zichzelf. Een burgerinitiatief om de euthanasiewet te versoepelen, haalde deze week 40.000 handtekeningen. Dat is genoeg om binnenkort in de Tweede Kamer besproken te worden. De initiatiefnemers willen dat niet een arts, maar de persoon zelf de regie krijgt over zijn of haar levenseinde.

Toch ligt dat gevoelig. Volgens Fransien van ter Beek van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig Levenseinde) moet Nederland oppassen om niet te hard in de bestaande wet te snijden. "De euthanasiewet is zorgvuldig opgebouwd. Zelfbeschikking is belangrijk, maar het is gevaarlijk om de controle volledig bij de persoon met een overlijdenswens neer te leggen", waarschuwt ze.

Voor Lilian voelt een wetswijziging wel logisch: "Mijn vader verdiende een waardige dood. Hij was zo sterk, maar het einde was onmenselijk zwaar."