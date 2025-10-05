Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Lilians vader kreeg geen euthanasie, daarom stopte hij met eten en drinken

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 21:43

Link gekopieerd

De 81-jarige vader van Lilian Körver overleed dit voorjaar in een hospice. Niet door euthanasie, maar omdat hij bewust stopte met eten en drinken. Jarenlang kampte hij met pijn, slapeloze nachten en het verwerken van een zwaar verleden. Zijn grote wens was daarom om rustig in te slapen. Maar die wens werd door de strenge wet niet ingewilligd.

"Hij had alles op papier gezet, maar toch mocht het niet. Uiteindelijk is hij gestorven van de dorst. Dat gun je niemand", vertelt Lilian geëmotioneerd aan Hart van Nederland. Haar hele verhaal is in de video bovenaan te zien.

Versoepelen euthanasiewet

Wat Lilian met haar vader meemaakte, staat niet op zichzelf. Een burgerinitiatief om de euthanasiewet te versoepelen, haalde deze week 40.000 handtekeningen. Dat is genoeg om binnenkort in de Tweede Kamer besproken te worden. De initiatiefnemers willen dat niet een arts, maar de persoon zelf de regie krijgt over zijn of haar levenseinde.

Toch ligt dat gevoelig. Volgens Fransien van ter Beek van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig Levenseinde) moet Nederland oppassen om niet te hard in de bestaande wet te snijden. "De euthanasiewet is zorgvuldig opgebouwd. Zelfbeschikking is belangrijk, maar het is gevaarlijk om de controle volledig bij de persoon met een overlijdenswens neer te leggen", waarschuwt ze.

Voor Lilian voelt een wetswijziging wel logisch: "Mijn vader verdiende een waardige dood. Hij was zo sterk, maar het einde was onmenselijk zwaar."

Lees ook

Milou (17) koos voor euthanasie, moeder Mireille vraagt aandacht met Blauwe Boom
Milou (17) koos voor euthanasie, moeder Mireille vraagt aandacht met Blauwe Boom
D66 wil drempel voor euthanasie bij dementie verlagen
D66 wil drempel voor euthanasie bij dementie verlagen
Maartje vindt het jammer dat zelfmoordcapsule verboden is: 'Mijn moeder wilde dat graag'
Maartje vindt het jammer dat zelfmoordcapsule verboden is: 'Mijn moeder wilde dat graag'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.