Panel: mensen moeten zelf kunnen kiezen voor euthanasie

Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil dat de regels rond euthanasie versoepeld worden. Uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 66 procent vindt dat mensen zelf de regie moeten krijgen over het moment en de manier waarop ze hun leven beëindigen.

De 81-jarige vader van Lilian Körver overleed dit voorjaar in een hospice. Niet door euthanasie, maar omdat hij bewust stopte met eten en drinken. Zijn grote wens was om rustig in te slapen via euthanasie, maar die wens werd door de strenge wet niet ingewilligd. Het verhaal van Lilian zie je in de video bovenaan.

Op dit moment mag euthanasie alleen als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, en alleen na toestemming van een arts. Een petitie, die op 40.000 handtekeningen staat, wil dat dit verandert. Het idee: niet de arts, maar de persoon zelf bepaalt of euthanasie mag.

Strafbaar

Het burgerinitiatief voor een petitie komt op een belangrijk moment. Maandag dient het hoger beroep in de zaak van de Coöperatie Laatste Wil en 29 individuele eisers tegen de Staat. Zij willen dat hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar is. In 2022 verloren ze die strijd nog, maar dit keer hopen ze dat het anders afloopt.

Ook politiek krijgt het onderwerp meer aandacht. Omdat de petitie de grens van 40.000 handtekeningen heeft gehaald, moet de Tweede Kamer erover praten.

Het recht op euthanasie werd in 2002 ingevoerd in Nederland, en het grootste deel van de panelleden zegt hier achter te staan. 92 procent zegt achter de mogelijkheid tot euthanasie te staan terwijl 6 procent vindt dat het verboden zou moeten worden.