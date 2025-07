Te duur of te veel gedoe? Ouders beschermen kinderen onvoldoende tegen de zon

Veel ouders weten het wel, maar handelen er niet naar: kinderen goed beschermen tegen de zon blijft voor velen te veel gedoe of simpelweg te duur. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Huidfonds blijkt dat ouders hun kinderen vaak onvoldoende beschermen tegen de zon, terwijl ze de gevaren wél kennen.

Dat kan grote gevolgen hebben, waarschuwt dermatoloog in opleiding Sven van Egmond, toezichthouder bij het Nationaal Huidfonds. "Een eenmalige verbranding op jonge leeftijd verhoogt al het risico op melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker." Volgens het onderzoek is 1 op de 5 kinderen wel eens ernstig verbrand door de zon. Vooral bij het zwembad, op het strand en tijdens buitenspelen gaat het mis.

Gedoe

Hoewel 81 procent van de Nederlanders weet dat je iedere twee uur zonnebrand moet smeren, doet slechts 20 procent dat ook echt. Ouders doen het iets beter: 35 procent smeert hun kinderen op tijd in.

Een deel van de ouders geeft aan dat smeren ‘te veel gedoe’ is of dat zonnebrandcrème simpelweg te duur is. Anderen zien zonbescherming als minder belangrijk of voelen weinig steun van hun omgeving om er werk van te maken.

Oproep aan ouders

Het Huidfonds doet daarom een dringende oproep aan ouders. "Zonbescherming moet net zo vanzelfsprekend worden als het omdoen van een autogordel", zegt Christel von Reeken van het Huidfonds. "Zeker bij jonge kinderen, die vaak niet zelf aan zonbescherming denken, ligt de verantwoordelijkheid volledig bij ouders."

Ook roept het Huidfonds op om dagelijks bewust te plannen en bijvoorbeeld de zonkracht-widget van voorkomhuidkanker.nl op het startscherm van je telefoon te zetten. "Help elkaar als ouders door tips te delen en zonbescherming samen de norm te maken."