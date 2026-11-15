Kindermishandeling herkennen is niet altijd makkelijk: wanneer grijp je in?

Een kind dat regelmatig zonder lunch op school verschijnt, dagenlang dezelfde kleding draagt of zich steeds meer terugtrekt. Het kunnen signalen zijn dat er thuis iets niet goed gaat. Maar wanneer trek je aan de bel? Met de campagne 'Wat doe jij?' willen verschillende organisaties mensen bewuster maken van de minder zichtbare signalen van kindermishandeling.

Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling. In aanloop daarnaartoe gingen onder anderen een basisschooldirecteur, een jongerenwerker, een voetbaltrainer en een aantal kinderen een bijzonder doolhof in. Daar werden ze geconfronteerd met signalen van mogelijke kindermishandeling bij de fictieve jongen Jay. Bij ieder signaal moesten ze nadenken over wat ze zouden doen.

Kleine signalen herkennen

Dat blijkt nog niet zo makkelijk. "Je kan niet direct zien of er iets met een kind aan de hand is, soms verbergen kinderen het heel goed", vertelt basisschooldirecteur Roberto. Ook jeugdvoetbaltrainster Calista vindt het lastig. "Het zijn vaak hele kleine signalen en dan nog weet je niet altijd of het echt of niet echt is."

Toch kan juist een klein gebaar al veel betekenen. "Ik denk alleen al de vraag 'hoe gaat het met je', dat die al heel veel doet voor een kind", zegt jongerenwerker Lidewey.

'Wees diegene'

Volgens GZ-psycholoog Monika van der Weel van Sterk Huis hoeft iemand die zich zorgen maakt niet bang te zijn dat een kind bij een melding direct uit huis wordt geplaatst. "Dat is natuurlijk nooit het doel. Het doel is de juiste zorg voor een kind organiseren." Wie blijft twijfelen kan ook anoniem bellen of chatten met Veilig Thuis.

"We zeggen altijd tegen elkaar: een kind heeft maar één iemand nodig die het ziet of signaleert om het verschil te maken", benadrukt Van der Weel. "En eigenlijk draagt deze campagne bij aan: wees diegene."