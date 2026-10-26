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Veilig Thuis ziet vraag naar hulp groeien en wachtlijsten oplopen

Veilig Thuis ziet vraag naar hulp groeien en wachtlijsten oplopen

Crime

Vandaag, 11:07

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In de eerste helft van dit jaar nam de vraag naar Veilig Thuis toe. De organisatie gaf 15 procent meer adviezen en het aantal meldingen steeg met 9 procent. Zo kloppen scholen steeds vaker aan bij Veilig Thuis. Door de drukte lopen de wachttijden op en neemt de druk op de werknemers ook toe. Dat meldt Veilig Thuis.

Vanuit het onderwijs wordt steeds vaker een beroep gedaan op Veilig Thuis. Scholen vroegen 15 procent vaker advies en deden 14 procent meer meldingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Veilig Thuis onderstreept dat het belang van leerkrachten bij het signaleren van problemen in de thuissituatie van kinderen.

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Ook burgers zoeken vaker hulp

Niet alleen professionals, maar ook burgers zoeken vaker hulp. Bijna de helft van alle adviesvragen komt van inwoners zelf. Veilig Thuis ziet deze ontwikkeling als belangrijk, omdat mensen hierdoor eerder ondersteuning kunnen krijgen bij zorgen over de veiligheid thuis, zonder dat direct een officiële melding nodig is.

Tegelijkertijd nam de druk op de werknemers toe. Het aantal meldingen van acute onveiligheid steeg met 41 procent. De situaties worden ook steeds complexer. Hierdoor worden de wachtlijsten langer. Veilig Thuis pleit daarom niet alleen voor extra capaciteit, maar ook voor een andere aanpak, met meer samenwerking en eerdere ondersteuning om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller te signaleren en aan te pakken.

Door Redactie Hart van Nederland

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