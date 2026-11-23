Diederik Gommers legt zijn functie neer als afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen (ICV) bij het Erasmus MC in Rotterdam. Dat valt te lezen op de website van het Rotterdamse ziekenhuis naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de ICV.

Op de intensive care is volgens de NOS een situatie "die een ernstige bedreiging voor de veiligheid van patiënten of de zorg kan betekenen". De NOS zegt het rapport in handen te hebben. Volgens de IGJ is de situatie op de afdeling Intensive Care Volwassenen van het Erasmus MC "kwetsbaar".

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Erasmus MC

Het Erasmus MC zegt het rapport van de IGJ ontvangen te hebben en "zeer serieus te nemen". "De bevindingen en conclusies van de IGJ raken ons. Het spijt ons zeer dat er medewerkers zijn die zich onvoldoende veilig hebben gevoeld om hun zorgen te uiten. Iedereen moet zich vrij voelen om zich uit te spreken, elkaar aan te spreken en signalen te delen. Dat zijn belangrijke voorwaarden om goede en veilige patiëntenzorg duurzaam te kunnen bieden".

Het Rotterdamse ziekenhuis schrijft verder te erkennen dat signalen "eerder en beter in samenhang hadden moeten worden bekeken. Ook had de bestuurlijke regie sterker moeten zijn en had er beter moeten worden doorgevraagd. De Raad van Bestuur (rvb) neemt hiervoor verantwoordelijkheid".

Volgens Stefan Sleijfer, voorzitter van de rvb, is goede patiëntenzorg alleen mogelijk als medewerkers hun zorgen kunnen uiten en erop kunnen vertrouwen dat signalen worden gehoord, serieus worden genomen en besproken worden. "Dat is op de ICV onvoldoende gebeurd. Daarom gaan we niet alleen maatregelen uitvoeren, maar ook kritisch kijken naar hoe wij als organisatie luisteren, leren en sturen".