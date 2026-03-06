Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Inspectie onderzoekt ic Diederik Gommers: 'Verziekte werkcultuur en een angstcultuur'

Inspectie onderzoekt ic Diederik Gommers: 'Verziekte werkcultuur en een angstcultuur'

Zorg

Vandaag, 17:39

Link gekopieerd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de werkcultuur op de Intensive Care van het Erasmus MC in Rotterdam. Deze afdeling staat onder leiding van Diederik Gommers. Het televisieprogramma Nieuwsuur meldt samen met de NOS dat er al jaren sprake is van een verziekte werkcultuur en een angstcultuur.

Volgens documenten hebben meerdere ic-medewerkers de afgelopen vijf jaar hun zorgen gemeld bij de ombudsman en de raad van bestuur over de werkcultuur op de afdeling. Ook de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging Intensive Care adviseerde eerder om het functioneren van het team structureel te evalueren met aandacht voor de werkdruk, samenwerking en de veiligheid van de patiënten. Inmiddels doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de werkcultuur op de afdeling.

Gommers gestart met cursus

Uit het onderzoek van Nieuwsuur en de NOS blijkt dat Gommers niet over de verplichte BROK-certificaten beschikt voor het uitvoeren van klinisch onderzoek met patiënten. Volgens toezichthouder Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) draagt het ontbreken van zo’n certificaat niet bij aan een veilige onderzoeksomgeving.

Het Erasmus MC laat weten dat dit met Gommers is besproken en dat hij inmiddels met de cursus is gestart. Volgens het ziekenhuis doet hij sinds 2023 geen klinisch onderzoek meer.

Verklaring van Erasmus MC

Het Erasmus MC laat weten zich niet te herkennen in het beeld dat geschetst wordt en noemt de beweringen onterecht. "Wij vinden het ook zeer ernstig dat de suggestie wordt gewekt dat de patiëntveiligheid op onze Intensive Care in het geding is geweest. Dat is absoluut onjuist en geeft onnodig vragen en zorgen bij patiënten en hun omgeving. De kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn op orde", schrijft het ziekenhuis in een verklaring op de website.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.