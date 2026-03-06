Inspectie onderzoekt ic Diederik Gommers: 'Verziekte werkcultuur en een angstcultuur'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de werkcultuur op de Intensive Care van het Erasmus MC in Rotterdam. Deze afdeling staat onder leiding van Diederik Gommers. Het televisieprogramma Nieuwsuur meldt samen met de NOS dat er al jaren sprake is van een verziekte werkcultuur en een angstcultuur.

Volgens documenten hebben meerdere ic-medewerkers de afgelopen vijf jaar hun zorgen gemeld bij de ombudsman en de raad van bestuur over de werkcultuur op de afdeling. Ook de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging Intensive Care adviseerde eerder om het functioneren van het team structureel te evalueren met aandacht voor de werkdruk, samenwerking en de veiligheid van de patiënten. Inmiddels doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de werkcultuur op de afdeling.

Gommers gestart met cursus

Uit het onderzoek van Nieuwsuur en de NOS blijkt dat Gommers niet over de verplichte BROK-certificaten beschikt voor het uitvoeren van klinisch onderzoek met patiënten. Volgens toezichthouder Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) draagt het ontbreken van zo’n certificaat niet bij aan een veilige onderzoeksomgeving.

Het Erasmus MC laat weten dat dit met Gommers is besproken en dat hij inmiddels met de cursus is gestart. Volgens het ziekenhuis doet hij sinds 2023 geen klinisch onderzoek meer.

Verklaring van Erasmus MC

Het Erasmus MC laat weten zich niet te herkennen in het beeld dat geschetst wordt en noemt de beweringen onterecht. "Wij vinden het ook zeer ernstig dat de suggestie wordt gewekt dat de patiëntveiligheid op onze Intensive Care in het geding is geweest. Dat is absoluut onjuist en geeft onnodig vragen en zorgen bij patiënten en hun omgeving. De kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn op orde", schrijft het ziekenhuis in een verklaring op de website.