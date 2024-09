Cas (26) verloor nier na maanden van vage klachten

De 26-jarige Cas Meijers uit Groningen heeft een zware tijd achter de rug. Na maanden van vage klachten, bleek dat hij ernstige nierschade had opgelopen. Uiteindelijk verloor hij zelfs een nier. "De huisarts zei dat iedereen wel eens moe was" vertelt Cas. Maar het bleek veel ernstiger te zijn.

De klachten begonnen voor Cas met hevige hoofdpijn, maar daar kwam geen diagnose uit. "Tot drie keer toe ben ik naar de huisarts geweest, maar zonder resultaat", vertelt hij aan Hart van Nederland.

In 2020 ging het mis toen Cas een spasme-aanval kreeg en enorm begon te zweten. Met spoed werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Het bleek om acute nierfalen te gaan. "Toen ging het balletje pas rollen dat ik doodziek was. Ik had de nacht niet overleefd als ik niet opgenomen werd."

Uit het bloed- en urineonderzoek bleek dat zijn beide nieren een nierfunctie hadden van minder dan 4 procent. "Hoe gek het ook klinkt, maar ik was blij", geeft Cas toe. "Blij dat ze iets gevonden hadden en dat ik dus echt ziek was. Mijn huisarts deed alsof het tussen mijn oren zat."

Hoe voorkom je nierschade? Hoe voorkom je nierschade? Nierschade kan ernstig zijn, maar er zijn manieren om het te voorkomen of te beperken: Drink voldoende water Het drinken van genoeg water helpt je nieren om afvalstoffen uit je lichaam te filteren. Probeer dagelijks tussen de 1,5 en 2 liter water te drinken. Vermijd teveel zout Een te hoge zoutinname verhoogt de bloeddruk, wat schadelijk kan zijn voor je nieren. Let daarom op met het eten van bewerkt voedsel en probeer je zoutinname te beperken. Beweeg regelmatig Een actieve levensstijl helpt bij het verlagen van je bloeddruk en vermindert de kans op chronische nierziekten. Probeer minimaal 30 minuten per dag te bewegen. Bron: Nierstichting

Donornier

Cas heeft inmiddels een nieuwe donornier gekregen. De nierfunctie is nu 70 tot 80 procent. Voor Cas is het leven na de operatie flink veranderd. Hij volgt nu een strikt dieet en moet regelmatig voor controles naar het ziekenhuis. "Ik probeer mijn leven weer op te pakken. Ik hoop voor de toekomst op een normaal leven."