Duizenden Nederlanders hebben nierschade zonder het te weten

Honderdduizenden Nederlanders lopen waarschijnlijk rond met nierschade zonder dat ze het zelf weten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Nierstichting. Vaak krijgen mensen pas klachten als het te laat is.

Volgens de Nierstichting zijn er in totaal 1,6 miljoen mensen in Nederland met nierschade. Daarvan zijn 1,2 miljoen mensen wel in beeld, omdat in hun bloed of urine te zien is dat de nieren niet goed werken. Toch vermoedt de stichting dat ook deze patiënten dit zelf niet weten. Daarnaast zijn er dus nog naar schatting 400.000 Nederlanders die helemaal onopgemerkt blijven.

Ieder jaar krijgen zo’n 130.000 mensen te horen dat hun nieren beschadigd zijn. Chronische nierschade is verraderlijk, omdat je vaak pas klachten krijgt als het al te laat is. Wanneer de nieren nog maar voor 30% werken, stapelen afvalstoffen zich op in het lichaam. Dit leidt jaarlijks tot ongeveer 63.000 sterfgevallen in Nederland.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen van nierschade zijn lastig te herkennen, vooral in de beginfase. Volgens de Nierstichting merk je er lang niets van. Als je nieren licht beschadigd zijn, passen ze zich nog aan en gaan ze harder werken. Maar zonder behandeling raken je nieren steeds verder beschadigd.

Mogelijke symptomen van nierschade zijn bijvoorbeeld bloedarmoede, hoge bloeddruk, huidklachten, jeuk, misselijkheid, spierkrampen, vermoeidheid en vruchtbaarheidsproblemen. Heb je een vermoeden van nierschade? Raadpleeg dan een arts. Die kan via bloed- en urineonderzoek vaststellen of dat het geval is. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter je verdere achteruitgang kan helpen afremmen en voorkomen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wanneer loop ik risico?

Iedereen kan nierschade krijgen, maar de kans op nierschade is veel groter wanneer je een hoge bloeddruk, diabetes, hartfalen of overgewicht hebt. Daarbij speelt ook een ongezonde leefstijl zoals roken, hoge zoutinname, ongezonde voeding en specifieke medicatie die impact heeft op je nieren een grote rol.

Wat kan ik doen?

Het is dus belangrijk om nierschade vroeg te ontdekken. Voor mensen die risico lopen is het daarom van belang om regelmatig je bloedsuiker te checken en je bloeddruk te meten. Minstens één keer per jaar bloed en urine te laten controleren of je nieren nog goed werken en op je medicijngebruik te letten. Je arts en apotheker kunnen daarbij helpen. Daarnaast is het voor iedereen voor iedereen van belang om gezond te leven, zoals minder zout eten. Een gezonde voedingsomgeving is daarbij een belangrijke basis.