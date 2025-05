Baby succesvol behandeld voor brandwonden met gekweekte eigen huid

Voor het eerst is in Nederland een baby met ernstige brandwonden behandeld met gekweekte huidcellen die zijn gebaseerd op een gezond stukje huid van het kind zelf. Artsen van het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hebben de operatie uitgevoerd.

Buiten een wetenschappelijk onderzoek was nog niet eerder zo'n jonge patiënt behandeld met de nieuwe methode met de naam DenovoSkin. Het Maasstad Ziekenhuis heeft de nieuwe medische technologie ook klinisch getest, in samenwerking met het Zwitserse biotechbedrijf CUTISS en onderzoekscentrum Wyss Zurich.

Door brandwonden met gekweekte eigen huid te behandelen, is de kans op afstoting minimaal. De transplantatiemethode zorgt ook "voor snellere genezing en aanzienlijk minder littekenvorming", somt het ziekenhuis op. Grote voordelen dus.

Door huidcellen te kweken, kan er veel van worden gemaakt. Bij de behandelde baby was 70 procent van het lichaamsoppervlak verbrand. De operatie van het kindje is succesvol verlopen.

