IKEA waarschuwt klanten: drink geen 'zeer hete' dranken uit dit glas

Is dit ook jouw angst? Je hebt net lekkere thee gezet en giet het in een glas, maar dan spat het glas ineens uit elkaar. Die angst is niet helemaal onrealistisch. IKEA waarschuwt deze week haar klanten voor dit mogelijke gevaar.

Het gaat om de POKAL-drinkglazen van het Zweedse warenhuis. Deze glazen kunnen mogelijk breken als er hete dranken in het glas worden geschonken, dat kan leiden tot brandwonden.

De glazen zijn gemaakt van gehard glas, volgens het bedrijf biedt dat diverse veiligheidsvoordelen ten opzichte van ongehard glas. Toch blijft glas een breekbaar materiaal dat met zorg moet worden behandeld.

"Beschadigingen door een stoot of kras kunnen in zeldzame gevallen leiden tot het plotseling barsten van het glas. Wanneer een POKAL glas gevuld is met een zeer hete drank, kan dit ernstig gevaar opleveren", valt er te lezen in het persbericht.

Het gaat om de onderstaande producten:

POKAL glas 27 cl, helder glas en alle kleuren

POKAL glas 35 cl, helder glas en alle kleuren

POKAL glas 65 cl, helder glas

Beeld: IKEA

Verminder het risico

Om het risico op verwondingen te verminderen, adviseert IKEA om het glas neer te zetten tijdens het inschenken van hete dranken in plaats van het in de hand te houden. Het glas moet ook niet blootgesteld worden aan plotselinge temperatuurschommelingen, zoals het inschenken van een hete drank in een koud glas. IKEA adviseert beschadigde of gebroken POKAL-glazen niet meer te gebruiken.

IKEA benadrukt dat de veiligheid van hun producten de hoogste prioriteit heeft. Alle producten, inclusief de POKAL drinkglazen, worden altijd grondig getest en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in alle landen waar IKEA actief is. Het woonwarenhuis heeft haar klanten via een mail op de hoogte gesteld van de waarschuwing.