OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouw bevalt in rijdende trein in Groningen, Arriva zoekt moeder

Zorg

Vandaag, 10:21

Link gekopieerd

Een treinreis in Groningen heeft maandagochtend een onverwachte wending gekregen. Een hoogzwangere vrouw beviel midden in een rijdende trein van haar baby. Medereizigers schoten direct te hulp. Volgens een van de aanwezige treinreizigers maken moeder en kind het goed.

De vrouw was onderweg naar het ziekenhuis voor een controle toen haar vliezen braken. Ze stond op dat moment in het gangpad van de trein. Kort nadat de trein station Groningen Europapark had verlaten, hoorde de medereiziger de vrouw kermen. "Toen twee oerschreeuwen en een soort 'klonk', het geluid van een tas met twee flessen die valt. Iemand schreeuwde: 'Er ligt een baby op de grond!'. En dat was zo, er lag een baby'tje op de grond", vertelt ze aan Dagblad van het Noorden.

Omstanders belden hulpdiensten

De baby huilde niet en ook de moeder bleef stil. Omstanders belden de hulpdiensten. Op station Groningen werd de trein stilgezet en moesten alle reizigers uitstappen. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse en bracht de baby, gewikkeld in witte doeken en met een mutsje op, naar de ambulance.

Vervoerder Arriva laat aan Hart van Nederland weten dat het voor het eerst is dat een vrouw in een van hun treinen is bevallen. Ze komen graag in contact met de moeder om een kraamcadeautje te geven.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vrouw bevalt in auto tijdens code rood langs N44 in Wassenaar
Verkeer
Vrouw bevalt in auto tijdens code rood langs N44 in Wassenaar
Baby Daley komt ter wereld op A58 en krijgt opvallend kraamcadeau
Persoonlijke verhalen
Baby Daley komt ter wereld op A58 en krijgt opvallend kraamcadeau
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.