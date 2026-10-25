Artsen slaan alarm over plannen minister Hermans voor longcovidpatiënten

Huisartsen, medisch specialisten en wetenschappers uiten stevige kritiek op de plannen van zorgminister Sophie Hermans voor patiënten met long covid en vergelijkbare aandoeningen, zoals ME en Q-koorts. De minister wil de financiering van gespecialiseerde longcovidcentra flink terugschroeven en de zorg grotendeels weer bij huisartsen onderbrengen. Volgens artsen komt dat veel te vroeg, meldt de NOS.

Het wetenschappelijk onderzoek naar zogeheten post-acute infectieuze syndromen (PAIS) staat volgens het zorgveld nog in de kinderschoenen. Er is nog onvoldoende wetenschappelijke kennis beschikbaar en medische richtlijnen ontbreken grotendeels. Artsen baseren hun behandelingen doorgaans op bewezen methoden en vastgestelde richtlijnen.

Huisartsen vrezen onrealistische verwachtingen

Toch wil Hermans dat patiënten voortaan meer binnen de reguliere zorg worden behandeld. Huisartsen maken zich zorgen over de gevolgen daarvan, omdat zij nog nauwelijks richtlijnen hebben om op terug te vallen.

In een brief aan de minister, die in handen is van de NOS, waarschuwen vier grote belangenorganisaties namens huisartsen dat zij "geconfronteerd zullen worden met verwachtingen van patiënten, die niet aansluiten bij wat op basis van de beschikbare kennis en professionele standaarden verantwoord kan worden geboden".