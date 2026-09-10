Vier mensen kregen euthanasie door ernstige postcovidklachten

Bij vier mensen in Nederland was postcovid vorig jaar de belangrijkste reden voor euthanasie. Dat blijkt uit cijfers van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE).

De jongste patiënt was 51 jaar oud. De drie andere patiënten waren 65 jaar of ouder. In totaal speelde een eerdere coronabesmetting een rol bij tien euthanasiezaken, maar in zes gevallen was er naast postcovid ook sprake van andere ernstige aandoeningen die een belangrijke rol speelden.

Grote impact op het dagelijks leven

Postcovid, ook wel long covid genoemd, kan ervoor zorgen dat mensen jarenlang klachten houden. Denk aan extreme vermoeidheid, pijn en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn daardoor nauwelijks nog in staat om hun dagelijkse leven op te pakken.

Dat de ziekte grote gevolgen kan hebben, blijkt ook uit cijfers van het UWV. Zo'n 15.000 Nederlanders zijn door postcovid geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard.

In maart werd de stekker uit de longcovid-nazorg getrokken. Hart van Nederland sprak patiënt Nicole van Keulen over de gevolgen: