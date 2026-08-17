Loods vol bruikbare medische hulpmiddelen dreigt verloren te gaan

Apotheek van de Toekomst geeft duizenden ongebruikte medische hulpmiddelen een tweede leven, maar juist het succes van de stichting zorgt nu voor problemen. Door oplopende kosten dreigt een loods vol bruikbare spullen die anders worden weggegooid alsnog verloren te gaan. Oprichter Hanneke van Andel slaat alarm en hoopt op meer bekendheid voor het hergebruiken van zorgspullen.

Duizenden ongebruikte materialen komen bij de stichting terecht. Normaal worden ze weggegooid of vernietigd. Hanneke heeft inmiddels haar baan opgezegd en richt zich volledig op de stichting. Maar vanwege de groeiende hoeveelheid spullen loopt ze tegen verschillende problemen aan. Zo kost het wegbrengen en verspreiden van de materialen naar de juiste plekken de stichting veel geld.

Daarnaast zit de opslag in Bergen op Zoom overvol. "We zijn flink uit ons jasje gegroeid. Het past niet meer", vertelt Hanneke aan Hart van Nederland. "Dat is veelzeggend voor het probleem. Er zijn heel veel medische hulpmiddelen die overblijven, die je allemaal nog prima kan gebruiken."

Te weinig hergebruik

Volgens Hanneke is er nog veel vraag naar deze spullen en is de zorg te weinig bezig met hergebruik. "Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars moeten beter op de hoogte moeten zijn van waar overtollige materialen terechtkunnen en dat er eerst gekeken zou moeten worden wat er al beschikbaar is, voordat nieuwe producten worden besteld."

In bovenstaande video laat Hanneke de opslag vol zorgspullen zien en vertelt ze waarom er actie nodig is.