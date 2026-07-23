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Francisca strijdt voor prikpoli voor volwassenen met een beperking

Zorg

Gisteren, 22:41

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Bloed laten prikken of je moeten vaccineren. Naalden zijn voor veel mensen al geen pretje. Maar bij mensen met een beperking is de prikangst vaak nog groter, waardoor onderzoeken soms jarenlang niet uitgevoerd worden. Terwijl bloedprikken voor deze groep juist van groot belang is.

Daarom strijdt Francisca van Vliet voor prikpoli's voor mensen met een beperking en prikangst. Haar dochter Sterre heeft Downsyndroom en is erg bang voor de prikken. Ze merkt dat zodra mensen met een beperking volwassen worden, ze zijn aangewezen op reguliere zorg en priklocaties. Voor een deel van deze groep vormt dat een te grote drempel.

Bij Sterre zijn meerdere pogingen om in de reguliere zorg bloed te prikken gefaald waardoor al ruim 2 jaar haar bloedwaarden niet zijn gecontroleerd, terwijl dit volgens de richtlijnen jaarlijks zou moeten. "Helaas zijn wij niet de enige die hier tegenaan lopen," vertelt Francisca.

Gespecialiseerde poli's

Francisca is een petitie gestart om het bloedprikken voor volwassenen met een beperking en prikangst te verbeteren, zodat alle noodzakelijke controles door kunnen gaan. Volgens Francisca kan dat bijvoorbeeld met gespecialiseerde prikpoli's in ziekenhuizen, extra begeleiding en meer tijd voor prikafspraken. "Zodat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft."

Door Redactie Hart van Nederland

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