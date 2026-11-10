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AP vraagt om uitstel vernietiging medische dossiers postcovid

AP vraagt om uitstel vernietiging medische dossiers postcovid

Zorg

Vandaag, 22:15

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De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de organisatie achter C-support en Q-support verzocht om medische dossiers van postcovid- en Q-koortspatiënten voorlopig niet te vernietigen. De autoriteit laat dinsdagavond weten te willen overleggen met de stichting en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zodat "een zorgvuldige afweging" kan worden gemaakt.

De Volkskrant schreef dinsdag dat dossiers van tienduizenden patiënten met postcovid en Q-koorts dreigen te worden vernietigd aan het einde van deze week. De stichting die patiënten jarenlang begeleidde, wordt eind dit jaar opgeheven en zegt volgens de Volkskrant dat de verzamelde data om privacyredenen niet mogen worden gedeeld.

Het belang van medische onderzoeksgegevens

"Medische gegevens zijn zeer privacygevoelig en moeten goed worden beschermd", beaamt de AP in een reactie. "Daarbij onderschrijft de AP het belang van medische onderzoeksgegevens voor zowel de individuele patiënt als voor breed wetenschappelijk onderzoek."

De hulporganisatie achter Q-support en C-support is er voor mensen die chronische klachten hebben overgehouden aan een covid- of Q-koortsinfectie. De organisatie maakte al in juni bekend aan het einde van 2026 te moeten stoppen door een "combinatie van onzekerheid, beperkte tijd en lagere financiering".

Een woordvoerder van de AP meldt dinsdagavond desgevraagd dat het ministerie en de stichting zijn ingegaan op de uitnodiging voor een gesprek. Volgens de woordvoerder vindt dat overleg maandag plaats.

Door ANP

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