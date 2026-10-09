Na jaren wachten maakt Minister Hermans excuses aan Q-koortspatiënten

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Hermans zei tijdens een symposium over de Q-koorts in Den Bosch dat ze excuses maakt aan mensen die steeds opnieuw hun verhaal moesten vertellen en dat "de overheid die er moet zijn om ondersteuning te bieden" er niet was. "Daar bied ik excuses voor aan, uit de grond van mijn hart", aldus Hermans.

Van 2007 tot 2010 kampte Nederland met een grote uitbraak van Q-koorts door zieke geiten op boerderijen in vooral Noord-Brabant en Limburg. Tienduizenden mensen raakten besmet, meer dan honderd mensen overleden. Ook nu hebben nog zeker 1500 mensen te maken met klachten als ernstige vermoeidheid en uitputting.

Brabants expertisecentrum

De provincie Noord-Brabant wil een expertisecentrum in Brabant, bij voorkeur in het Bernhoven-ziekenhuis in Uden, zodat deze mensen niet uren hoeven te reizen. "Het is pijnlijk hoe die duizenden Brabanders met klachten nog te vaak tussen wal en schip vallen. Ze verdienen samenhangende zorg op één plek", zei gedeputeerde Saskia Boelema (gezondheid) eerder.

In 2024 deelde Q-koortspatiënt Alex van den Akker zijn verhaal. De nationale ombudsman pleitte destijds al voor excuses.

2:33 Ombudsman vraagt overheid voor derde keer om excuses aan Q-koortspatiënten

Onder meer de Nationale ombudsman heeft de overheid diverse keren gevraagd excuses te maken en iets te doen aan het leed dat mensen ook nu nog ervaren. In drie onderzoeksrapporten constateerde de ombudsman dat patiënten zich niet gehoord en gezien voelen en dat gemeenten, het UWV en het ministerie te weinig weten van Q-koorts.

Met het maken van excuses zou de overheid volgens de ombudsman beginnen met het erkennen van dagelijkse problemen waarmee mensen met Q-koorts te maken hebben.

Geld voor patiënten

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Hermans dat het kabinet eenmalig 2,5 miljoen euro uittrekt om de kwaliteit van leven van patiënten met Q-koorts te verbeteren. Het gaat dan niet alleen om medische verbeteringen, maar ook om het welzijn van de patiënten.

De lessen die hieruit worden geleerd, kunnen ook worden gebruikt voor patiënten met bijvoorbeeld post-covid. Verder wordt het onderzoeksprogramma naar post-covid verlengd van 2028 naar 2031.