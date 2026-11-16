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Anoniem advies helpt bij vermoedens van kindermishandeling

Zorg

Vandaag, 11:53

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Twee op de drie Nederlanders wachten op meer zekerheid voordat zij iets doen wanneer zij signalen zien die kunnen wijzen op kindermishandeling. Tegelijkertijd maakte bijna een op de vijf volwassen Nederlanders zich ooit zorgen over de veiligheid van een kind in de eigen omgeving, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat is ook te zien in het stijgende aantal chats bij Veilig Thuis.

Maandag is de Week tegen Kindermishandeling gestart om mensen bewuster maken van de minder zichtbare signalen van kindermishandeling. Het onderzoek toont aan hoe groot de twijfel kan zijn als mensen iets opvalt en hoe belangrijk het is dat zij weten wat ze ook zonder zekerheid kunnen doen.

In bovenstaande video legt Judith Kuypers, nationaal coördinator tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld , uit waarop mensen moeten letten om kindermishandeling sneller te zien.

De twijfel is vooral groot als signalen niet direct zichtbaar zijn. Bij fysieke signalen, zoals verwondingen, zegt 66 procent in actie te komen. Bij minder zichtbare, emotionele of gedragsmatige signalen, bijvoorbeeld als een kind angstig of opvallend teruggetrokken is, is dat maar 41 procent.

Anoniem advies vragen

Uit het onderzoek blijkt dat anoniem advies kunnen vragen, kan helpen om de eerste stap te zetten. Anoniem advies zou 36 procent van de Nederlanders helpen om in actie te komen. Voor 35 procent zou overleg met een professional, bijvoorbeeld van Veilig Thuis, helpen.

Wie zich zorgen maakt over een kind en wil overleggen, kan anoniem chatten met een professional van Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl. Het aantal chats is opgelopen van 2500 naar ruim 7000 per maand, meldt een woordvoerder. Ook via de telefoon krijgen ze meer vragen binnen. Het nummer 0800 - 2000 is sinds augustus 24 uur per dag bereikbaar. Advies vragen aan Veilig Thuis betekent niet dat je meteen een melding doet.

Door Redactie Hart van Nederland

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