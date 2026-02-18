Zorginstituut wil Leqembi niet in basispakket, alzheimermedicijn doet te weinig

Het alzheimermedicijn Leqembi doet niet genoeg voor patiënten, stelt het Zorginstituut. Mensen met de ziekte van Alzheimer gaan nog steeds achteruit en lopen door het medicijn ook risico op ernstige bijwerkingen. Het instituut adviseert om het medicijn daarom niet te vergoeden uit het basispakket.

De Europese Commissie gaf vorig jaar toestemming voor de handel in Leqembi in de Europese Unie. Het geneesmiddel werd toen nog "een belangrijke stap vooruit" genoemd door een neuroloog van het Alzheimercentrum in Amsterdam.

Het leven van Monique en Rob uit Weesp staat volledig op zijn kop sinds Rob op zijn 58e de diagnose Alzheimer kreeg:

2:19 Monique is mantelzorger voor haar man Rob: 'Ik werk een dag minder'

Risico op hersenbloedingen

Maar volgens het Zorginstituut heeft lecanemab geen meerwaarde voor de mensen met alzheimer die het kunnen gebruiken. Slechts een kleine groep patiënten komt ervoor in aanmerking. Het effect van lecanemab is zo beperkt dat patiënten "onvoldoende verschil merken na behandeling". Ze gaan nog steeds "fors achteruit" en lopen wel het risico op hersenbloedingen en hersenzwellingen. Die kunnen leiden tot verlamming, niet meer kunnen praten, ernstige verwardheid en in zeldzame gevallen tot de dood.

De oorzaken van alzheimer zijn nog niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat patiënten eiwitophopingen hebben in de hersenen. Lecanemab hecht zich aan bepaalde eiwitten, waardoor het lichaam die opruimt.

Grote teleurstelling

Neuroloog Edo Richard van het Radboudumc zegt in een persbericht van het Zorginstituut: "Patiënten vinden het vooral heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk onafhankelijk blijven van hulp door anderen. Maar behandeling met lecanemab verandert niks merkbaars in het dagelijks leven."

Bestuurder Mark Janssen van het Zorginstituut noemt het "een grote teleurstelling dat lecanemab geen doorbraak is. Het is te hopen dat die doorbraak er wel komt in de komende jaren."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Eerste stap

Alzheimer Nederland wil dat het medicijn toch beschikbaar wordt voor een kleine groep mensen. De patiëntenorganisatie vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen of ze lecanemab willen proberen. "De vraag of je deze behandeling aan wilt gaan, is er een voor de patiënt in gesprek met de behandelend arts. Bij deze medicijnen gaat het om een vroeg stadium van de ziekte, dan is dat gesprek nog goed te voeren."

De organisatie noemt lecanemab "een eerste stap" in de ontwikkeling van een alzheimermedicijn. Bij geneesmiddelen tegen kanker en multiple sclerose (MS) waren volgens Alzheimer Nederland in eerste instantie de effecten ook beperkt en de risico's op bijwerkingen groot. "Daarna zijn er meer en betere medicijnen ontwikkeld."