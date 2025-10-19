Chris rent marathon uit op sokken om geld op te halen voor Alzheimer-onderzoek

Chris van Dommele heeft zondag de Amsterdamse marathon uitgelopen op zijn sokken. Die bijzondere prestatie deed hij om geld op te halen voor Alzheimer-onderzoek. Zijn moeder kreeg drie jaar geleden te horen dat ze de ziekte heeft.

De hardloper voltooide de 42,195 kilometer op zijn zogenaamde 'Alzheimer Socks'. Om de zeven kilometer wisselde hij van sokken, om goed door te kunnen blijven lopen. Wie zijn actie wilde steunen, kon geld doneren, en dat is massaal gedaan.

In totaal is er meer dan 100.000 euro opgehaald voor onderzoek naar Alzheimer. Voor Chris is het belangrijk dat er veel geld wordt opgehaald, omdat volgens hem jonge mensen met Alzheimer "nog vaak over het hoofd wordt gezien". "We zien Alzheimer nog steeds vooral als een ouderdomsziekte."