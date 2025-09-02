Terug

'AI kan tweede hartaanval nauwkeurig voorspellen'

Zorg

Vandaag, 07:17

Kunstmatige intelligentie kan voorspellen welke hartpatiënten na een eerste infarct opnieuw getroffen worden. Dat meldt het AD. Onderzoek van het Radboudumc laat zien dat AI tijdens een dotterbehandeling zwakke plekken in de kransslagaders kan opsporen. Ongeveer 15 procent van de patiënten krijgt binnen twee jaar een nieuw hartinfarct, soms met dodelijke afloop.

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 40.000 mensen gedotterd nadat een bloedpropje een kransslagader heeft afgesloten. Daarbij wordt de vernauwde slagader met een ballonnetje opgerekt. Toch blijft het risico bestaan doordat aderverkalking de bloedvaten verzwakt.

De onderzoekers maakten gebruik van een zogeheten OCT-camera die via de pols honderden beelden van de aderen vastlegt. “AI kan meekijken naar zwakke plekken in de kransslagaders”, zegt technisch geneeskundige Jos Thannhauser. Samen met arts-onderzoeker Rick Volleberg volgde hij ruim vierhonderd patiënten twee jaar lang.

Daaruit bleek dat AI beter voorspelde dan gespecialiseerde laboratoria wie opnieuw een infarct kreeg of overleed. De techniek kan in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het beter beschermen van

