Winterweer trakteert op prachtige schaatsbeelden

Ontspanning
Vandaag, 18:57 - Update: 58 minuten geleden
Op tweede kerstdag trokken op veel plekken in het land massaal schaatsliefhebbers het ijs op. Dankzij het winterse weer kon er worden geschaatst in onder meer Noordlaren, Ryptsjerk en Ruinen. Dat zorgde voor drukte op het ijs en voor sfeervolle winterse taferelen.
De combinatie van zon, vorst en natuur leverde prachtige beelden op! Die zie je in bovenstaande video.
