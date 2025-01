Uniek: Venus, Mars, Jupiter én Saturnus vanavond met blote oog te zien

Wie vanavond bij een heldere hemel omhoog kijkt, zal zien dat de sterrenhemel indrukwekkender is dan normaal. We kunnen namelijk vier planeten met het blote oog zien: Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. "Dit is best bijzonder", vertelt sterrenkundige Jeffrey Bout.

"We hebben veel planeten in ons zonnestelsel, acht in totaal. Die draaien allemaal om de zon, maar ieder met hun eigen omlooptijd." Mars doet er bijvoorbeeld 1,5 jaar over, terwijl Saturnus er 30 jaar over doet om een rondje om de zon te maken. "Dus het is toevallig dat we er nu tegelijkertijd vier kunnen zien. Dat komt doordat deze vier planeten nu aan dezelfde kant van het zonnestelsel staan", legt Bout uit aan Hart van Nederland. "Ze staan alle vier in de richting van de zon."

Op één lijn

Vooral Venus is niet vaak te zien. "Venus is nu heel opvallend. Als je ’s avonds naar buiten gaat en het is mooi weer, dan zie je een fel object in het westen, waar de zon net onder is gegaan. Mensen denken soms zelfs dat het een ufo is, zo fel is Venus. Daarom wordt die planeet ook wel de Avondster genoemd."

Venus is wit, terwijl Mars te herkennen is aan de rode kleur. "Niet zo fel als Venus, maar wel opvallend vanwege de kleur." Mars zie je in het oosten, waar de zon opkomt. Tussen Mars en Venus in zitten Jupiter en Saturnus. Jupiter staat dichter bij Mars, in het oosten, en Saturnus is dichterbij Venus, in het westen.

De planeten maken het ons makkelijk om ze te vinden, omdat ze allemaal op één lijn staan, dezelfde lijn die de zon aflegt. Om het jezelf nog makkelijker te maken, kun je apps gebruiken zoals SkySafari. "Voor Saturnus heb je die app waarschijnlijk wel nodig, want die is minder goed te zien," adviseert Bout.

Nog meer te zien

"Uranus en Neptunus zijn vanavond trouwens ook te zien, maar niet met het blote oog. Daar heb je echt een sterrenkijker en een kaart voor nodig." De vier planeten zijn overigens niet alleen vanavond, maar nog de hele maand te zien. "Wat vanavond wel uniek is, is dat je ook een groep sterren vlakbij de maan heel goed kunt zien: het Zevengesternte", vertelt Bout. Deze sterren, ook bekend als de Plejaden of de zeven zussen, maken de sterrenhemel vanavond extra speciaal.