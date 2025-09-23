Tupperware-fan Rikste megablij met terugkeer bakjes: 'Gewoon mensen blij maken'

Het was voor de fans huilen met de pet op toen Tupperware, het bekende keukenwaarmerk, aankondigde te gaan stoppen. Sommige consulentes moesten zelfs echt een traan laten. Maar nu - een jaar later - komt er een nieuwe collectie, dankzij een Frans bedrijf. Goed nieuws voor de fans, onder wie verkoopster Rikste Jansen uit Amersfoort, te zien in de video bovenaan.

Jarenlang organiseerde Rikste de welbekende tupperwareparties en nu nog staat haar slaapkamer vol met de plastic bakjes. Daarom kan ze ook niet wachten tot ze weer aan de (bewaar)bak kan. "Ik ben hartstikke blij. Het is hartstikke leuk. Nu heb ik alleen nog maar voorraden staan. Vanaf oktober komt er dan weer een nieuwe collectie waar ik erg naar uitkijk."

Het meeste kijkt ze nog wel uit naar de gezellige avonden samen met andere enthousiastelingen, de welbekende tupperwareparties. "Lekker een avond tupperen is zo leuk, gewoon mensen blij maken. Het is in Amerika misschien 'maar een bakje', maar hier is het heel speciaal spul hoor", zegt de Amersfoortse vol enthousiasme.