Tupperware, bekend van plastic vershoudbakjes, vraagt faillissement aan

Het bedrijf Tupperware Brands, bekend van zijn plastic vershoudbakjes en kookaccessoires, heeft faillissement aangevraagd. Het concern, dat ooit furore maakte met de beroemde Tupperware-party's, kampte al jarenlang met teruglopende verkoopcijfers en toenemende concurrentie, en wist uiteindelijk het tij niet te keren.

Het beursgenoteerde bedrijf gaf in 2022 al aan te twijfelen over het voortbestaan van de onderneming door de hoge schulden van de onderneming.

De Nederlandse afdeling van Tupperware sloot al in 2021. Margriet was er kapot van, is in onderstaande video te zien:

1:41 Tupperware stopt in Nederland, Margriet is er kapot van: "Je ...

Tijdens de coronapandemie kende Tupperware nog een opleving, doordat mensen vaker thuis kookten en de vraag naar keukenartikelen toenam. Het bedrijf wist de traditionele huisfeestjes succesvol te vervangen door onlinebijeenkomsten. Maar na de pandemie zakte de verkoop fors in.

In Nederland staakte het bedrijf zijn activiteiten al in 2021. Wel kun je de producten vanuit Nederland nog online bestellen.

ANP