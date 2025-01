Einde van het Tupperware-tijdperk: Marga verkoopt haar laatste voorraden

Wie kent hem niet: de Tupperware-party? De vertrouwde bijeenkomsten met vooral vrouwen om handige huishoudelijke bakjes uit te proberen en ze daarna natuurlijk massaal aan te schaffen. Verleden tijd, ook voor Marga IJpelaar.

Zij was 31 jaar als consulent werkzaam voor Tupperware, en organiseerde vele party's bij haar of bij anderen thuis. Maar de verkoop via consulenten is al een tijdje gestopt in Nederland, en nu ook in Europa. Een afscheid van een fenomeen dus en Marga biedt nu al haar restvoorraden aan voor de liefhebber. Het is al de hele week gezellig druk bij haar thuis, deze zaterdag is de laatste dag. "Iedereen vindt het erg."

Emotioneel afscheid

Het is toch een beetje een emotioneel afscheid voor Marga. "Het is hartverwarmend wat er nu gebeurt. Je heb echt iets opgebouwd met mensen. Het gaat om het praatje aan de deur en het hele sociale gebeuren om Tupperware heen."

Ze had in haar beste jaren meerdere Tupperware-party's per week, maar sinds de coronaperiode is daar verandering in gekomen. "Toen kwam het stil te liggen. Als er geen corona was geweest, had ik het waarschijnlijk nu nog gedaan."

Laatste voorraad

Marja heeft inmiddels de 60 jaar bereikt en op deze leeftijd mist ze de bijeenkomsten niet heel erg meer. "Ik had vorig jaar maar vijf party's. Mensen kopen nu vooral online. Het rijden in het donker en dan laat weer terug naar huis, daar begon ik ook tegenop te zien."

Na zaterdag hoopt ze haar laatst voorraad te kunnen verkopen via haar Facebook-groep en via Whatsapp. Aan het enthousiasme van de gebruikers zal het volgens haar niet liggen, als het aan hen ligt blijven de bakjes nog lange tijd een belangrijk onderdeel van hun huishouden.