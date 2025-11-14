Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Strakke zwembroek écht schoner dan wijd model, blijkt uit onderzoek

Strakke zwembroek écht schoner dan wijd model, blijkt uit onderzoek

Ontspanning

Vandaag, 21:57

Link gekopieerd

Een strakke zwembroek is toch echt schoner dan de wijde variant. Dat blijkt uit onderzoek van epidemioloog Teun Bousema van de Radboud Universiteit, meldt de NOS.

Bousema raakte op vakantie in Frankrijk gefascineerd door het daar verplichte kledingvoorschrift. "Toen mijn zoon weigerde er eentje aan te trekken zette dat me aan het denken. Ik dacht: dat is een leuk, ludiek onderzoek", vertelt hij aan de omroep. Twintig collega’s droegen zowel strakke als losse zwembroeken en sprongen daarna de Waal in. De uitslag was duidelijk: de speedo bevat minder bacteriën.

Verplicht?

Toch hoeven Nederlandse mannen hun zwembroek voorlopig niet te verruilen voor een strak model. Volgens Mariska Hol van de Nationale Raad Zwemveiligheid is de waterkwaliteit in Nederlandse zwembaden al hoog. "Als we allemaal een speedo zouden dragen, zou dat niet betekenen dat we bijvoorbeeld minder chloor hoeven te gebruiken", zegt ze. Al zijn er ook onderzoekers die menen dat 'alle beetjes helpen'.

Bousema keek ook of mensen de strakke zwembroek aantrekkelijker vinden. Dat blijkt niet zo te zijn: ook Fransen en Italianen vinden het minder charmant dan gedacht. Wie liever geen speedo draagt, kan volgens Hol beter gewoon goed douchen voor het zwemmen, want dat voorkomt al de helft van de vervuiling.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Populaire badplaats in Portugal voert bikiniverbod in, boetes tot 1500 euro
Populaire badplaats in Portugal voert bikiniverbod in, boetes tot 1500 euro
In je zwembroek voor een aanloop van 226 kilometer naar de Nieuwjaarsduik: 'Wel koud'
In je zwembroek voor een aanloop van 226 kilometer naar de Nieuwjaarsduik: 'Wel koud'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.