Strakke zwembroek écht schoner dan wijd model, blijkt uit onderzoek

Een strakke zwembroek is toch echt schoner dan de wijde variant. Dat blijkt uit onderzoek van epidemioloog Teun Bousema van de Radboud Universiteit, meldt de NOS.

Bousema raakte op vakantie in Frankrijk gefascineerd door het daar verplichte kledingvoorschrift. "Toen mijn zoon weigerde er eentje aan te trekken zette dat me aan het denken. Ik dacht: dat is een leuk, ludiek onderzoek", vertelt hij aan de omroep. Twintig collega’s droegen zowel strakke als losse zwembroeken en sprongen daarna de Waal in. De uitslag was duidelijk: de speedo bevat minder bacteriën.

Verplicht?

Toch hoeven Nederlandse mannen hun zwembroek voorlopig niet te verruilen voor een strak model. Volgens Mariska Hol van de Nationale Raad Zwemveiligheid is de waterkwaliteit in Nederlandse zwembaden al hoog. "Als we allemaal een speedo zouden dragen, zou dat niet betekenen dat we bijvoorbeeld minder chloor hoeven te gebruiken", zegt ze. Al zijn er ook onderzoekers die menen dat 'alle beetjes helpen'.

Bousema keek ook of mensen de strakke zwembroek aantrekkelijker vinden. Dat blijkt niet zo te zijn: ook Fransen en Italianen vinden het minder charmant dan gedacht. Wie liever geen speedo draagt, kan volgens Hol beter gewoon goed douchen voor het zwemmen, want dat voorkomt al de helft van de vervuiling.