Populaire badplaats in Portugal voert bikiniverbod in, boetes tot 1500 euro

In de populaire badplaats Albufeira in Portugal is een nieuwe maatregel aangekondigd die toeristen die in bikini's of zwembroeken over straat lopen, mogelijk een boete kan opleveren. Daarover schrijft de Telegraaf woensdag. De stad gaat strijden tegen wat het stadsbestuur als 'onzedelijk' gedrag beschouwt. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, kan een boete krijgen die kan oplopen tot 1500 euro.

Omdat vliegtickets peperduur zijn, kiezen steeds meer Nederlanders voor vakantie in eigen land. Dat zie je in de video bovenaan.

De stad Albufeira in de Algarve, populair bij Duitse, Britse en Nederlandse vakantiegangers, wil hiermee een einde maken aan het "feestimago" dat de stad achtervolgt. Deze beslissing volgt op incidenten, waaronder een groep Britse toeristen die zich bloot op een bar bevonden.

Meer regels

Het verbod gaat voornamelijk over het dragen van zwemkleding buiten de stranden, vooral in uitgaansgebieden, winkels en andere openbare plekken. Het beleid wordt nog besproken met de lokale bevolking en zou al vóór de zomer van kracht moeten zijn. Naast het bikiniverbod, zullen ook andere gedragingen zoals openbaar dronkenschap, seksuele handelingen in het openbaar en het plassen op straat bestraft worden.

Albufeira is een van de populairste toeristische bestemmingen in Portugal, met jaarlijks miljoenen bezoekers. Ook bij Nederlanders is het in trek.