Nederlander op Mallorca slaat kok en bedreigt agenten met de dood

Een Nederlandse toerist heeft zondagmiddag voor flink wat opschudding gezorgd in de Spaanse badplaats Santa Ponça, op het eiland Mallorca. Hij viel klanten en werknemers van twee restaurants aan en vernielde bovendien het scherm van een politiewagen.

Het incident begon rond 19.00 uur, meldt de lokale krant Ultima Hora. De man, die slechts een zwembroek aan had, kreeg het aan de stok met bezoekers van een strandbar. Zonder duidelijke aanleiding sloeg en beledigde hij verschillende mensen.

Hij vluchtte naar het naastgelegen restaurant, maar ging daar verder met het beledigen van andere gasten. Daarnaast sloeg hij een kok die opmerkingen had over zijn gedrag.

Doodsbedreiging

Terwijl mensen in de bar de politie inschakelden, ging de ruziemaker de zee in. Twee agenten arresteerden hem op het moment dat hij weer aan wal kwam.

Na zijn arrestatie keerde de rust niet meteen terug. Hij bracht schade toe aan het scherm van de patrouillewagen, bedreigde de agenten met de dood en riep dat ze niet wisten wie hij was. Het is niet bekend of de dienders wisten wie de man was, maar hij is wel meegenomen naar het politiebureau.