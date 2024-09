Pyjama of niks? Groningers kiezen massaal voor naakt slapen

Wat trek jij aan als je gaat slapen? Een pyjama, ondergoed, of helemaal niets? Uit onderzoek van beddenwinkel Dekbed-Discounter blijkt dat 13 procent van de Nederlanders naakt slaapt, en Groningers doen dit het vaakst.

Het onderzoek onder ruim duizend Nederlanders laat zien dat 27 procent van de Groningers zonder nachtkleding naar bed gaat. Dat is aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde van 13 procent.

De inwoners van Zeeland volgen met 16 procent. Aan de andere kant van het spectrum staat Utrecht, waar slechts 7 procent van de inwoners de voorkeur geeft aan naakt slapen.

Provincies met de meeste naaktslapers: Groningen (27 procent) Zeeland (16 procent) Noord-Holland (15 procent) Gelderland (14 procent) Limburg (13 procent)

Naast de naaktslapers zijn er ook veel mensen die kiezen voor een nachtjapon of ondergoed. Zo slapen Utrechters het vaakst in een nachtjapon (32 procent) of ondergoed (35 procent). Over het algemeen kiest men voor naakt slapen vanwege het comfort (48 procent), het reguleren van de lichaamstemperatuur (27 procent) of om gezondheidsredenen (20 procent).

Slaapaccessoires

Verder blijkt uit het onderzoek dat 7 procent van de Nederlanders met een slaapmasker slaapt, terwijl 9 procent oordoppen gebruikt om de nacht door te komen. In Groningen zijn slaapmaskers het populairst (14 procent), terwijl Friezen hier nauwelijks gebruik van maken (3 procent). Flevoland is koploper als het gaat om het gebruik van oordoppen (17 procent), tegenover slechts 5 procent in Groningen.