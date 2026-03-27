Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
25 jaar na eerste homohuwelijk: meeste homostellen wonen in Amsterdam

Ontspanning

Vandaag, 09:23

Link gekopieerd

Op 1 april is het 25 jaar geleden dat het eerste homohuwelijk plaatsvond in Nederland. Sindsdien zijn er 36.000 homostellen in ons land getrouwd. De meeste homohuwelijken vonden plaats in Amsterdam. Iets meer dan de helft van die huwelijken bestaat uit twee vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vrijdag zijn gepubliceerd.

Op 1 april 2001 trouwde Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam, drie mannenstellen en een vrouwenstel. Daarmee waren de eerste homohuwelijken van Nederland een feit. Vanwege dit jubileum publiceerde het CBS verschillende cijfers over dit onderwerp.

Getrouwde vrouwen scheiden sneller dan mannen, blijkt uit de cijfers. Als voorbeeld kijkt het CBS naar vrouwen die in 2015 met elkaar trouwden. Daarvan is in 2025 bijna een kwart gescheiden. Bij huwelijken tussen mannen en bij heterokoppels ligt dat percentage op 13 procent.

Het homohuwelijk bestaat in Nederland vijfentwintig jaar. De laatste jaren wordt het populairder om een partnerschap af te sluiten:

Homostellen met thuiswonende kinderen

Het CBS laat ook zien dat veruit de meeste homostellen in Amsterdam wonen. Van alle mensen die sinds 2001 trouwden, deden 44 op de 1000 Amsterdammers dat met iemand van hetzelfde geslacht. Landelijk ligt dat op 17 per 1000.

Ook is onderzocht hoeveel homostellen thuiswonende kinderen hebben. Begin 2025 waren dat er bijna tienduizend in Nederland. Dat is zes keer zoveel als in 1995. Van deze stellen bestaat negen op de tien uit twee vrouwen. Ouders van hetzelfde geslacht komen ook relatief vaak voor in Amsterdam. Landelijk vormen zij 0,5 procent van alle ouders, terwijl dat in Amsterdam 0,8 procent is.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.