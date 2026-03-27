25 jaar na eerste homohuwelijk: meeste homostellen wonen in Amsterdam

Op 1 april is het 25 jaar geleden dat het eerste homohuwelijk plaatsvond in Nederland. Sindsdien zijn er 36.000 homostellen in ons land getrouwd. De meeste homohuwelijken vonden plaats in Amsterdam. Iets meer dan de helft van die huwelijken bestaat uit twee vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vrijdag zijn gepubliceerd.

Op 1 april 2001 trouwde Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam, drie mannenstellen en een vrouwenstel. Daarmee waren de eerste homohuwelijken van Nederland een feit. Vanwege dit jubileum publiceerde het CBS verschillende cijfers over dit onderwerp.

Getrouwde vrouwen scheiden sneller dan mannen, blijkt uit de cijfers. Als voorbeeld kijkt het CBS naar vrouwen die in 2015 met elkaar trouwden. Daarvan is in 2025 bijna een kwart gescheiden. Bij huwelijken tussen mannen en bij heterokoppels ligt dat percentage op 13 procent.

Het homohuwelijk bestaat in Nederland vijfentwintig jaar. De laatste jaren wordt het populairder om een partnerschap af te sluiten:

Homostellen met thuiswonende kinderen

Het CBS laat ook zien dat veruit de meeste homostellen in Amsterdam wonen. Van alle mensen die sinds 2001 trouwden, deden 44 op de 1000 Amsterdammers dat met iemand van hetzelfde geslacht. Landelijk ligt dat op 17 per 1000.

Ook is onderzocht hoeveel homostellen thuiswonende kinderen hebben. Begin 2025 waren dat er bijna tienduizend in Nederland. Dat is zes keer zoveel als in 1995. Van deze stellen bestaat negen op de tien uit twee vrouwen. Ouders van hetzelfde geslacht komen ook relatief vaak voor in Amsterdam. Landelijk vormen zij 0,5 procent van alle ouders, terwijl dat in Amsterdam 0,8 procent is.