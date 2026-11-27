Trek ze maar uit het welbekende vet: de schaatsen! Nu het een paar nachten gevroren heeft, is het op heel wat plaatsen mogelijk om de ijzers onder te binden en er lekker op uit te trekken in het Nederlandse natuurschoon. Maar... zijn de ijzers nog wel scherp genoeg? Wellicht tijd om even langs de slijper te gaan. Als die tenminste tijd heeft.

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Want laat het maar aan Nederlanders over om bij het minste of geringste stukje vorst naar het lokale meertje te fietsen, om daar te kijken of het schaatsen al mogelijk is. Deze vrijdag heeft men op heel veel plaatsen geluk, want het ijs ligt er mooi bij in onder andere de welbekende Ryptsjerksterpolder en bij Lage Vuursche, Deurne en Akmarijp.

Poetsen, poetsen, poetsen

Dat er dus volop geschaatst gaat worden, weten ze bij Jan van den Hoorn Schaatssport in Ter Aar ook. Want alle slijpmachines zijn alweer in gereedheid gebracht. Aan veel schaatsen moet nog héél wat gebeuren, weet winkeleigenaar Rick van der Hoorn: "Ze hebben toch vaak iets te lang ergens gelegen waar wat roestvorming ontstaat, soms hebben ze de klei van de vorige keer nog aan de schaats zitten. Maar we poetsen het allemaal weer netjes op, dan kunnen ze weer aan de gang als het zover is."

De toegenomen klandizie is een mooie beloning zo aan het einde van het jaar. "Ik noem het de slagroom op de taart", zegt een glunderende Van der Hoorn. "We hebben natuurlijk een vaste klantenkring en daar draaien we prima op. Maar dit stukje extra is wel heel leuk."