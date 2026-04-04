Mysterieuze 'missionaris' dumpt spullen mét prijskaartje in kringloop Kampen

Bij kringloopwinkel Kampen kijken ze al weken raar op. Dat heeft alles te maken met een geheimzinnige bezoeker die af en toe willekeurige items achterlaat in de schappen. Inclusief handgeschreven prijsstickers. Het gaat vooral om religieuze voorwerpen, en daarom is de vrijgevige klant omgedoopt tot de 'mysterieuze missionaris'.

De medewerkers van Kringloopwinkel Kampen staan al enige weken voor een raadsel. Wie is toch die mysterieuze klant die soms willekeurige items achterlaat in de winkel?! De 'dader' is een heuse professional, want er zitten handgeschreven prijsstickers op de items die hij of zij achterlaat.

Onbekend handschrift

Hoe weten de medewerkers dat de items niet in de winkel zijn geplaatst door henzelf? De prijsstickers op de items die de persoon achterlaat hebben een handschrift dat niemand herkent. Ook staan er prijzen op die de winkel niet hanteert, bijvoorbeeld met gekke, onhandige bedragen.

De dader liet wel een hint achter over zijn of haar identiteit. Bijna alle achtergelaten items hebben namelijk met elkaar gemeen dat ze een religieus thema hebben. Denk aan afbeeldingen van Jezus, rozenkransen en kruisjes. De dader zit dus waarschijnlijk in de gelovige hoek.

