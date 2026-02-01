Volg Hart van Nederland
Einde aan opvallend kringloopmysterie: grafsteen weer terug bij familie

Vandaag, 17:11 - Update: 43 minuten geleden

De bijzondere grafsteen die onlangs werd aangetroffen in een kringloopwinkel in het Noord-Hollandse Aalsmeer is inmiddels opgehaald. De steen kwam in januari onverwacht binnen bij de winkel en leidde tot veel reacties, vooral nadat duidelijk werd wie de vrouw achter de naam was.

Het gaat om de grafsteen van Wilhelmina F.J. Straathof, die in 1989 is overleden. Kringloopeigenaar Gideon Italiaander voelde zich niet prettig bij het idee dat een grafsteen tussen de andere spullen stond. Daarom besloot hij via sociale media op zoek te gaan naar de nabestaanden. "We willen hem heel graag terugbrengen bij de juiste familie of nabestaanden", schreef hij toen op Facebook.

Eigenaar Gideon Italiaander vertelde eerder dat hij niet door had dat er ineens een grafsteen in zijn winkel lag:

Die oproep bleef niet zonder resultaat. Gideon kreeg een bericht van een vrouw die liet weten dat Wilhelmina Straathof haar oudtante was. In haar bericht vertelde ze dat Wilhelmina een zus was van Bertha en Margaretha Straathof. Ook legde zij uit dat de familielijn terug te voeren is naar Rembrandt van Rijn.

Grafsteen en kerkboekje

Vanaf het begin was het voor de kringloopwinkel duidelijk dat de grafsteen niet verkocht zou worden. Het doel was om de steen zo snel mogelijk terug te geven aan de familie. Dat is nu gebeurd: de grafsteen is opgehaald door nabestaanden. "Het is een mooi idee dat ik ervoor gezorgd heb dat de grafsteen weer terug is op de juiste plek", zegt kringloopeigenaar Italiaander tegen Hart van Nederland.

Bij de steen werd ook nog een kerkboekje gevonden. "Het verhaal is nu goed afgelopen. Al is het grootste raadsel nog steeds: hoe kwam die bij ons terecht? Werknemers hebben de steen ingenomen zonder zich direct te realiseren dat het om een grafsteen ging", aldus Italiaander.

Wie de grafsteen heeft opgehaald, wil niet met naam genoemd worden.

Door Redactie Hart van Nederland

