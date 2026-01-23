Mysterieuze grafsteen in kringloopwinkel blijkt van afstammeling van Rembrandt

Eerder deze week kwam er wel iets heel opmerkelijks binnen bij een kringloopwinkel in het Noord-Hollandse Aalsmeer: een grafsteen. De eigenaar besloot op zoek te gaan naar de nabestaanden en dat is gelukt. Wat daaruit komt bleek verrassend.

"Na het lezen van dit bericht voelt het toch een beetje alsof ik een Rembrandt in huis heb", schrijft kringloopeigenaar Gideon Italiaander op Instagram.

2:04 Grafsteen in kringloop Aalsmeer, Gideon wil weten wie de nabestaanden zijn

De steen hoort bij het graf van Wilhelmina F.J. Straathof. "Wilhelmina Straathof is mijn oudtante", begint het bericht dat Gideon ontving.

"Zij was een zus van Bertha en Margaretha Straathof. Het graf van Wilhelmina Straathof lag in Oegstgeest. Als de familielijn nog verder wordt nagetrokken, kunt u zien dat ze een nazaat van Rembrandt van Rijn is", sluit de vrouw het bericht af. Ze doelt op de bekende Nederlandse kunstschilder.

Omdat het voor de kringloopwinkel niet goed voelde een grafsteen te hebben, besloot Gideon op zoek te gaan naar de nabestaanden. Wat er nu met de steen gaat gebeuren is onduidelijk.