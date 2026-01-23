Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Mysterieuze grafsteen in kringloopwinkel blijkt van afstammeling van Rembrandt

Mysterieuze grafsteen in kringloopwinkel blijkt van afstammeling van Rembrandt

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:21

Link gekopieerd

Eerder deze week kwam er wel iets heel opmerkelijks binnen bij een kringloopwinkel in het Noord-Hollandse Aalsmeer: een grafsteen. De eigenaar besloot op zoek te gaan naar de nabestaanden en dat is gelukt. Wat daaruit komt bleek verrassend.

"Na het lezen van dit bericht voelt het toch een beetje alsof ik een Rembrandt in huis heb", schrijft kringloopeigenaar Gideon Italiaander op Instagram.

Grafsteen in kringloop Aalsmeer, Gideon wil weten wie de nabestaanden zijn
2:04

Grafsteen in kringloop Aalsmeer, Gideon wil weten wie de nabestaanden zijn

De steen hoort bij het graf van Wilhelmina F.J. Straathof. "Wilhelmina Straathof is mijn oudtante", begint het bericht dat Gideon ontving.

"Zij was een zus van Bertha en Margaretha Straathof. Het graf van Wilhelmina Straathof lag in Oegstgeest. Als de familielijn nog verder wordt nagetrokken, kunt u zien dat ze een nazaat van Rembrandt van Rijn is", sluit de vrouw het bericht af. Ze doelt op de bekende Nederlandse kunstschilder.

Omdat het voor de kringloopwinkel niet goed voelde een grafsteen te hebben, besloot Gideon op zoek te gaan naar de nabestaanden. Wat er nu met de steen gaat gebeuren is onduidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kringloopwinkel zoekt nabestaanden van gedoneerde grafsteen
Kringloopwinkel zoekt nabestaanden van gedoneerde grafsteen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.