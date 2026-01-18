Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kringloopwinkel zoekt nabestaanden van gedoneerde grafsteen

Kringloopwinkel zoekt nabestaanden van gedoneerde grafsteen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 14:37 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Er komen veel bijzondere spullen voorbij in een kringloopwinkel, maar een grafsteen is wel heel opmerkelijk. Bij een kringloopwinkel in Noord-Holland is een grafsteen binnengekomen van een vrouw die in 1989 is overleden. Dat voelt voor de eigenaar van de kringloop niet goed en hij is daarom op zoek naar de nabestaanden.

De steen hoort bij het graf van Wilhelmina F.J. Straathof. Gideon Italiaander, eigenaar van meerdere kringloopwinkels in Noord-Holland, plaatste een foto op zijn sociale media. "Bij onze kringloopwinkel is deze grafsteen binnengekomen en dat voelt voor ons niet goed. We willen hem heel graag terugbrengen bij de juiste familie of nabestaanden."

De eigenaar roept daarom de hulp van mensen in om zich te melden als zij weten bij wie de grafsteen hoort. "We behandelen hem met alle respect. Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!", schrijft hij op Instagram. In welk filiaal de steen is ingeleverd, is niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.