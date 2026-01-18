Kringloopwinkel zoekt nabestaanden van gedoneerde grafsteen

Er komen veel bijzondere spullen voorbij in een kringloopwinkel, maar een grafsteen is wel heel opmerkelijk. Bij een kringloopwinkel in Noord-Holland is een grafsteen binnengekomen van een vrouw die in 1989 is overleden. Dat voelt voor de eigenaar van de kringloop niet goed en hij is daarom op zoek naar de nabestaanden.

De steen hoort bij het graf van Wilhelmina F.J. Straathof. Gideon Italiaander, eigenaar van meerdere kringloopwinkels in Noord-Holland, plaatste een foto op zijn sociale media. "Bij onze kringloopwinkel is deze grafsteen binnengekomen en dat voelt voor ons niet goed. We willen hem heel graag terugbrengen bij de juiste familie of nabestaanden."

De eigenaar roept daarom de hulp van mensen in om zich te melden als zij weten bij wie de grafsteen hoort. "We behandelen hem met alle respect. Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!", schrijft hij op Instagram. In welk filiaal de steen is ingeleverd, is niet duidelijk.